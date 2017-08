Les infos du jour en France

Monaco toujours sous pression. Les Monégasques se sont renforcés avec la venue de l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal, sur le Rocher. Celle-ci pourrait compenser le départ de Thomas Lemar. Toujours courtisé par Arsenal, l’international français ferait aussi l’objet d’un intérêt du FC Barcelone selon SkySports. Kylian Mbappé serait lui toujours dans le viseur du Paris Saint-Germain. Les Parisiens seraient prêts à débourser les 180 millions d’euros demandés par les champions de France. Grâce à la vente de plusieurs éléments qui pourraient leur rapporter plus de 150 millions d’euros (Krychowiak, Ben Arfa, jésé, Di Maria, Draxler), le PSG aurait les moyens pour se nouveau casse du siècle.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Rachid Ghezzal jusqu'en 2021 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/MuupbbKAPr — AS Monaco (@AS_Monaco) August 7, 2017

Nice réalise le gros coup Sneijder. Les Aiglons ont officialisé cette après-midi l’arrivée de Wesley Sneijder. Libre depuis son départ de Galatasaray, l’internationa néerlandais vient pour se relancer sur la Côte d’Azur. Nice s’apprête aussi à piocher à Monaco. En effet, Allan Saint-Maximin devrait s’engager dans les prochaines heures à Nice. Un accord a été trouvé pour son transfert, selon Nice Matin. Jimmy Cabot, le joueur de Lorient, pourrait aussi venir compléter l’armada offensive des Niçois, selon nos informations. Ces derniers se seraient aussi renseignés sur l’attaquant de Manchester City, Patrick Roberts. Dans le sens des départs, Dalbert devrait filer à l’Inter contre 20 millions d’euros. Il pourrait être suivi par Valentin Eysseric, qui lui aussi est attiré par la Série A. Fiorentina serait prêt à l’accueillir.

OFFICIEL@sneijder101010 a signé son contrat ! Bienvenue à l’@ogcnice Wesley !https://t.co/lUasLPtmkH — OGC Nice (@ogcnice) 7 août 2017

En bref en France

Une folle rumeur relayée par Fox Sports assure que l’Olympique de Marseille a soumis une offre de contrat à... Zlatan Ibrahimovic. L’ancien Parisien, qui récupère toujours d’une rupture des ligaments croisés, est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Manchester United. « C’est totalement faux », a répliqué Mino Raiola au journal La Provence.

Selon les informations de L’Équipe, l’Olympique de Marseille se veut optimiste dans le dossier Jordan Amavi. Les Phocéens négocient avec Aston Villa sur les bases d’un prêt avec option d’achat du latéral gauche.

Le nouvel entraîneur Oscar Garcia réclame plus de recrues à sa direction depuis plusieurs semaines. Il devrait être enfin rassuré avec les arrivées prévues de Katranis et Hernani.

L’Équipe assure que Roli Pereira de Sa, milieu de terrain formé au Paris SG, devrait signer un contrat de quatre ans avec le FC Nantes ce lundi.

Selon Ouest France, Michael Ciani, libre de tout contrat depuis son départ du FC Lorient en juin, est en discussions avancées avec le Los Angeles Galaxy (MLS).

Info FM : L’international algérien Ryad Boudebouz s’est envolé cet après-midi pour Séville où il doit s’engager en faveur du Bétis.

C’est officiel en France

L’ASSE prête Nordin à Nancy

Les infos du jour à l’étranger

L’Inter Milan sur tous les fronts. Les Intéristes devraient donc voir l’arrivée de Dalbert comme annoncé ci-dessus. Le milieu de Dortmund, Emre Mor, devrait suivre, probablement en prêt. Mais l’Inter ne veut pas s’arrêter là. Patrick Schick, l’attaquant de la Sampdoria, recalé à la visite médicale par la Juve, est aussi dans le viseur. Tout comme le latéral parisien, Serge Aurier, barré par Dani Alves désormais. Dans le sens des départs, Jonathan Biabiany a officiellement rejoint aujourd’hui la République Tchéque et le Sparta Prague. Un autre français, Geoffrey Kondogbia, est aussi sur le départ. L’ancien monégasque a clamé son envie de quitter l’Inter et pourrait rebondir à Valence. Il pourrait être suivi par son coéquipier Murillo. Enfin Gary Medel intéresse le club turc de Besiktas.

ℹ️ Jonathan Biabiany joins Sparta on a season loan from Internazionale https://t.co/cDPNZge8M3 pic.twitter.com/emYoPbYxcT — AC Sparta Prague (@ACSparta_EN) 7 août 2017

En bref à l’étranger

L’AC Milan a soumis une offre conséquente de 70 M€ plus deux joueurs (Paletta et Niang) au Torino pour Andrea Belotti (24 ans) à en croire La Gazzetta dello Sport. Les Grenats ont préféré dire non.

João Cancelo (23 ans) devrait bel et bien quitter le FC Valence cet été. Tuttosport assure que la Juventus Turin est toujours sur le coup, tandis que le Daily Mail explique que Tottenham est en pole sur le dossier.

Gareth Bale pourrait faire son retour en Premier League cette saison. En marge du match de Super Coupe d’Europe, José Mourinho a déclaré qu’il était prêt à tout pour récupérer le joueur du Real Madrid : "S’il n’est pas dans les plans du club, cela serait dû à l’arrivée d’un autre joueur et ça voudrait dire qu’il serait vers la sortie. J’essayerai d’attendre pour lui et de me battre avec les autres coaches qui le veulent dans leurs équipes."

Virgil van Dijk a remis une demande de transfert à Southampton. Une déclaration a été publiée par l’intermédiaire de sa société de gestion : « C’est avec regret que je peux confirmer que j’ai transmis aujourd’hui une demande de transfert pour quitter Southampton Football Club. »

C’est officiel à l’étranger

Lens file à Besiktas

Jeremain Lens’in transferi için Sunderland kulübü ile anlaşma sağlandı. Beşiktaş'a hoş geldin @jeremainlens welCome to Beşiktaş pic.twitter.com/NRpBEGbxzj — Beşiktaş JK (@Besiktas) 7 août 2017

Davy Pröpper file à Brighton

The full story on the arrival of Davy Propper from PSV Eindhoven. #BHAFC https://t.co/CUXMB2AeUs pic.twitter.com/xntGm4GF58 — BHAFC (@OfficialBHAFC) August 7, 2017

Guillaume Gillet file à l’Olympiakos