Les infos du jour en France

Le mercato monégasque à son apogée. Après le départ de Fabinho (24 ans) à Liverpool et celui de Thomas Lemar (22 ans) à l’Atlético Madrid, c’est Djibril Sidibé (25 ans) qui pourrait bientôt suivre le milieu de terrain au club madrilène. Le club du Rocher a également laissé partir définitivement Terence Kongolo (24 ans) en direction d’Huddersfield. Prêté là-bas en deuxième partie de saison, il a visiblement convaincu le club anglais qui a décidé de le conserver. Le transfert serait proche des 20 M€.

Mais si les Monégasques accumulent les gros départs, ils sont également prêts à faire une razzia sur les jeunes joueurs. Ils ont déjà commencé en enregistrant l’arrivée de Willem Geubbels (16 ans) en provenance de l’Olympique Lyonnais contre 20 M€. Samuel Grandsir (21 ans) a lui quitté Troyes et s’est engagé avec l’ASM pour un contrat de 5 ans. Autre pépite qui arrive en Principauté, il s’agit du milieu de terrain Eliot Matazo. À tout juste 16 ans, le joueur belge arrive de son club formateur, le RSC Anderlecht. Monaco serait également très intéressé par les jeunes du Stade Rennais, particulièrement Sofiane Diop (18 ans) et Wilson Isidor (17 ans). Les Monégasques pourraient aussi faire venir un autre jeune joueur mais cette fois depuis l’Espagne. En effet, le jeune milieu de terrain de 16 ans du FC Barcelone Robert Navarro pourrait s’engager pour 3 ans avec l’ASM. Un coup dur pour les Catalans, car Navarro est considéré comme l’un des bons produits de la Masia. Une pépite anglaise pourrait également atterrir à Monaco, Rhian Brewster. Le jeune attaquant de 18 ans n’a toujours pas prolongé avec Liverpool et intéresse de nombreuses écuries européennes. Et enfin, les Monégasques seraient prêt à dépenser 20 M€ pour Rolando Mandragora (20 ans), le jeune milieu de terrain de la Juventus qui a réalisé une très bonne saison en prêt du côté de Crotone.

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, plusieurs clubs de Ligue 1 suivent de près le jeune attaquant auriverde Airton (19 ans, Palmeiras). L’AS Roma, elle aussi, a placé le nom du virevoltant ailier sur ses tablettes suite à un tournoi international sur le Vieux continent auquel a récemment participé l’intéressé.

Info FM : Glen Matondo (20 ans), défenseur central formé au RC Strasbourg, avait déjà eu des touches en Italie ces derniers mois, du côté de l’Atalanta Bergame et de l’Udinese notamment. Selon des sources en provenance d’Italie, le jeune homme aux 25 matches avec la réserve alsacienne (2 buts) est proche de s’engager avec le Chievo Vérone pour 5 ans. Les négociations sont en cours entre les deux écuries.

Info FM : Le Stade Brestois vient d’enregistrer l’arrivée du milieu de terrain Haris Belkebla (24 ans). Selon nos informations, l’international algérien vient de signer son contrat avec le club breton. L’année passée, il évoluait à Tours et a pris part à 35 rencontres de Ligue 2 pour un but marqué.

Info FM : Selon nos informations, les négociations pour la prolongation de Jules Koundé (19 ans) à Bordeaux n’ont toujours pas abouti à un accord. L’entourage du joueur attend une proposition salariale qui reflète le statut actuel de l’international U20 tricolore .

Info FM : Tottenham pensent sérieusement à Alassane Pléa (25 ans), selon une source proche de l’OGC Nice. Ils ont même, toujours d’après cette source, formulé une première offre avoisinant les 25 M€ aux Aiglons.

Le Paris-Saint-Germain pourrait bien se séparer de Yuri Berchiche (28 ans). En effet, le joueur Basque serait très apprécié du côté de l’Athletic Bilbao qui aurait transmis une offre au club parisien.

Marca annonce que Luca Zidane va quitter le Real Madrid cet été. Le quotidien sportif espagnol ajoute que le gardien de but pourrait être prêté en France.

C’est officiel en France !

Le milieu droit Romain Del Castillo (22 ans) prêté par les Gones à Nîmes a été transféré au Stade Rennais pour un contrat de quatre ans.

[#MercatoSRFC] Le #StadeRennais F.C. est heureux d'annoncer la signature de Romain Del Castillo (22 ans). Formé à Lyon, révélé à Nîmes la saison dernière, l'attaquant international Espoirs français s'est engagé 4 ans avec les ! https://t.co/GJYHTeY1GP#BienvenueRomain pic.twitter.com/JCm4xVK3fJ — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 20 juin 2018

Laval annonce l’arrivée de Fodé Guirassy (22 ans), ancien de l’OM.

Christophe Hérelle (25 ans) quitte Troyes après deux saisons pour rejoindre l’OGC Nice. Le défenseur central s’est engagé pour 4 ans avec les Aiglons.

[#OFFICIEL] Après deux belles saisons passées à Troyes, @ChrisHerelle quitte l'Estac. Il s’engage avec l’@ogcnice et poursuivra ainsi sa progression en @Ligue1Conforama. Bonne route et à bientôt Chris, la #TeamESTAC est fière de toi ! https://t.co/BBPiCmbKGS pic.twitter.com/OaBjHqdjho — ESTAC Troyes (@estac_officiel) 21 juin 2018

Défenseur central de 24 ans formé à Sochaux, Lionel Zouma (24 ans) s’engage pour deux ans au Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01.

Zouma, un renfort en défense

Le FBBP01 est heureux de vous annoncer l’arrivée de Lionel ZOUMA. L'ancien sochalien s’entraînait depuis le mois de mars avec l’équipe réserve du FBBP01. Il intègrera le groupe professionnel la saison prochaine https://t.co/35uMlYeQuY pic.twitter.com/CfZbmt5yCt — FBBP 01 (@FBBP01) 21 juin 2018

Alexandros Katranis (20 ans), défenseur grec, quitte l’AS Saint-Étienne pour rejoindre l’Excelsior Mouscron en prêt.

Nouveau Transfert : Alexandros Katranis arrive en prêt à l’Excel https://t.co/f5ZtW37mtv. Bienvenue Alexandros ! — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) 21 juin 2018

Pierre-Alain Frau décline le poste d’entraîneur adjoint de José Manuel Aira à Sochaux pour retrouver un rôle au centre de formation en adéquation avec ses ambitions.

Pierre-Alain Frau a informé le club de sa volonté de changer de mission et va rejoindre l’encadrement du centre de formation https://t.co/iyxFsQrip5 — FCSM_officiel (@FCSM_officiel) 21 juin 2018

Les infos du jour à l’étranger

Nouvelle recrue pour la Juve. Le milieu de terrain de 24 ans Emre Can s’est engagé avec la Juventus. Il est arrivé aujourd’hui à Turin où il a passé sa visite médicale. Le club de la Vieille Dame passe donc la seconde dans son mercato et enregistre une deuxième grosse recrue après l’arrivée du gardien Mattia Perin (25 ans).

En bref à l’étranger

Unai Emery aimerait faire venir à Arsenal le milieu de terrain du Séville FC Ever Banega (29 ans). Selon La Gazzetta Dello Sport, l’agent du milieu international argentin Marcelo Simonian est attendu dans les prochains jours à Londres pour discuter d’un transfert chez les Gunners.

Dusan Tadic (29 ans) est sur le point de s’engager avec l’Ajax Amsterdam rapporte De Telegraaf. Le club néerlandais a déjà trouvé un accord avec le milieu offensif international serbe et doit également s’entendre avec Southampton sur les modalités du transfert.

Naples et Manchester City auraient convenu d’un accord pour une somme avoisinant les 55 millions d’euros selon The Telegraph pour Jorginho. L’arrivée du milieu de terrain international italien de 26 ans en Angleterre devrait rapidement être convenue.

Le latéral gauche danois Riza Durmisi (24 ans) passe sa visite médicale à Rome. Il va s’engager jusqu’en 2022 avec une année en option en faveur de la Lazio.

Emil Forsberg (26 ans), le milieu de terrain offensif du RB Leipzig se verrait bien changer d’air au prochain mercato : « Je suis prêt pour le prochain grand pas. Ça va être très intéressant. Je suis en dialogue avec le RB et j’ai toujours eu un bon échange avec le club. Je rêve de jouer pour les clubs les plus forts du monde. » a déclaré le joueur dans une interview pour le média suédois Fotbollskanalen. D’après Bild, des formations de Liga et de Premier League se seraient manifestés.

Courtisé par l’Inter Milan, Radja Nainggolan (30 ans), devrait quitter l’AS Roma cet été. D’après La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain belge va mettre fin à quatre ans et demi d’idylle avec le club de la Louve. Un accord aurait été trouvé entre les deux formations.

Selon Mundo Deportivo, Alban Lafont (19 ans) figure en bonne place sur la liste du FC Barcelone en cas de départ de Jasper Cillessen (29 ans). Le jeune gardien est sur les tablettes catalanes en compagnie de Koen Casteels (25 ans, Wolfsbourg), Timo Horn (25 ans, Cologne) et Jiri Pavlenka (26 ans, Werder Brême).

Jean-Michaël Seri est toujours autant suivi. Chelsea et Naples mènent la danse mais selon les informations de Skysports, West Ham est également sur le coup.

La Radio Grenal, média brésilien, annonce que le FC Barcelone et le Grêmio Porto Alegre sont tombés d’accord pour le transfert du milieu de terrain Arthur (21 ans).

C’est officiel à l’étranger !

Manchester United confirme l’arrivée de Fred (24 ans) en provenance du Shakhtar Donetsk.

Brighton s’offre le gardien de Sunderland Jason Steele (27 ans). Le portier anglais s’est engagé jusqu’en juin 2021.

Albion have completed the signing of goalkeeper Jason Steele from @SunderlandAFC on a three-year contract. Welcome to the club, Jason !#SteeleSigns #BHAFC pic.twitter.com/GnDJjgu3UH — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) 21 juin 2018

Défenseur central espagnol de 20 ans formé à la Sampdoria, Bambo Diaby rejoint la Belgique et le Sporting Lokeren.

OFFICIEEL : Bambo Diaby is onze nieuwste aanwinst ! Hij komt over van het Italiaanse @sampdoria. #BenvenidoBambo pic.twitter.com/Uuj6LeEXpq — Sporting Lokeren (@KSCLokeren) 21 juin 2018

Le RB Leizpig annonce que Julian Nagelsmann prendra les rênes de son équipe première en juillet 2019, à l’issue de sa dernière saison à Hoffenheim. Le jeune entraîneur allemand s’engage avec son futur club jusqu’en juin 2023.