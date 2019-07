Les infos du jour en France

Monaco passe à l’action. Le club du Rocher passé tout proche de la relégation l’an dernier entame sa reconstruction en ce début du mois de juillet. Dans un premier temps, les Monégasques auraient trouvé un accord pour les arrivées des deux Montpelliérains, Ruben Aguilar et Benjamin Lecomte. L’ASM aurait aussi entamé des négociations avec le milieu de Salzbourg, Diadie Samassekou et serait également attentif à la situation du Niçois, Adrien Tameze. Selon nos informations, le champion de France 2017 serait aussi intéressé à l’idée de se faire prêter l’attaquant du Milan AC, André Silva, qui sort d’un prêt compliqué à Séville. Toujours selon nos informations, Monaco aurait un œil sur le très jeune joueur de Numancia, Javier Albin, âgé de 17 ans. Enfin, le gardien de Rio Ave, Léo Jardim, oui comme l’entraîneur monégasque, serait sur la short-list du club de la Principauté.

En bref en France

Ce n’est plus un secret, l’Olympique Lyonnais travaille activement pour s’offrir les services du défenseur danois de la Sampdoria, Joachim Andersen (23 ans). Le président de la Samp’, Massimo Ferrero a tout simplement annoncé aujourd’hui que la vente de son joueur a été bouclée. « J’ai vendu Andersen à Lyon il y a quelques minutes pour 24 M€ et 6 M€ de bonus », a-t-il déclaré.

Après avoir finalisé notamment les arrivées d’Alban Lafont et Dennis Appiah, le FC Nantes souhaite désormais se renforcer en attaque. Selon les informations de RMC Sport, les dirigeants nantais auraient formulé une offre pour l’attaquant du Stade Malherbe de Caen Casimir Ninga (26 ans)

À la recherche d’un latéral gauche, Amiens serait sur le point de trouver son bonheur. Selon les informations de l’Equipe, Haitam Aleesami (27 ans) va s’engager avec le club picard. En fin de contrat avec Palerme, l’international norvégien est attendu lundi à Amiens pour effectuer la traditionnelle visite médicale.

Meilleur buteur de Ligue 2 la saison passée avec Clermont, Florian Ayé passe sa visite médicale aujourd’hui avec le club de Brescia, qui est promu en Serie A. C’est Sky Italia qui dévoile cette information. Le montant du transfert est estimé à 1,5 M€.

Véritable boulet dans les finances du PSG, l’attaquant espagnol Jesé a trouvé preneur puisque le Betis Séville, où il était prêté la saison passée, est sur le point de le recruter définitivement comme l’indique El Desmarque.

Selon les informations de L’Equipe, Julien Masson s’apprête à quitter Valenciennes pour s’engager avec Angers. Les deux clubs sont proches d’un accord autour d’un million d’euros.

C’est officiel en France !

Strasbourg prête Idriss Saadi. L’attaquant algérien quitte le club sous forme de prêt et retrouve la Belgique, au Cercle Bruges.

Idriss #Saadi retrouve la Belgique et la Jupiler Pro League Le Racing et le @cercleofficial sont en effet tombés d’accord pour un prêt d’un an du joueur algérien Bonne chance @Saadiidriss !

Monaco prête Julien Serrano. Le Cercle Bruges a annoncé l’arrivée du défenseur de 21 ans.

Dijon vend Sory Kaba. L’attaquant, débarqué à Dijon l’hiver dernier, repart déjà. Il s’est engagé avec le club danois de Midtjylland et a signé un contrat de 5 ans.

Oualid El Hajjam à l’ESTAC. Troyes annonce l’arrivée du latéral droit de 28 ans, qui évoluait à Amiens. Il s’est engagé pour trois ans.

Lucien Agoumé quitte Sochaux. « L’Inter Milan annonce avoir acquis les droits de Lucien Agoumé du FC Sochaux Montbéliard. Le milieu français, né en 2002, signe un contrat de 3 ans, jusqu’en juin 2022 », peut-on lire sur le communiqué fourni par le club lombard en ce jour.

C'est officiel ! Lucien Agoumé est désormais un joueur de l'@Inter.

Les infos du jour à l’étranger

Manchester City n’a pas terminé. Après l’arrivée de Rodri pour 70 M€, les Skyblues veulent continuer à casser leur tirelire. La presse anglaise annonce depuis quelques jours l’arrivée prochaine du défenseur central de Leicester Harry Maguire. Et pour environ 90 M€, soit un record pour un défenseur. Il pourrait aussi sortir le chéquier pour enrôler le latéral de la Juventus Turin, João Cancelo. On parle d’offres à 40 M€ avec Danilo en échange dans l’opération. Enfin, Leonardo Bonucci et Bruno Fernandes sont aussi toujours dans le viseur des champions d’Angleterre.

En bref à l’étranger

Selon La Gazzetta dello Sport, Parme serait très intéressé par Kevin-Prince Boateng (32 ans). Prêté ces six derniers mois au FC Barcelone, l’attaquant international ghanéen a annoncé son départ de l’écurie blaugrana et son retour à Sassuolo.

Toujours méritant au Real Madrid quand on faisait appel à lui, Lucas Vazquez vit sans doute ces derniers instants au Real Madrid. Selon As, l’attaquant espagnol est clairement sur le départ, surtout depuis les arrivées de Jovic, Hazard ou Rodrygo et ne manque pas de propositions. Arsenal serait en pole, devant le Bayern Munich, l’Inter Milan ou encore le PSG.

Malgré l’arrivée de Luka Jovic et la forte concurrence régnant au Real Madrid, Mariano Diaz ne veut pas quitter l’écurie espagnole. Pourtant, l’AS Roma est intéressé par son profil d’après As.

C’est officiel à l’étranger !

Samir Nasri s’engage avec Anderlecht. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à West Ham, le milieu de 32 ans a décidé de poursuivre sa carrière en Belgique chez les Mauves.

Martin Ødegaard prêté à la Real Sociedad. Le milieu offensif norvégien de 20 ans a été prêté une saison par le Real Madrid à la formation basque.

Toni Lato au PSV. Le club d’Eindhoven recrute le latéral gauche du Valence FC, sous la forme de prêt.

Pablo Chavarria à Majorque. Promu en Liga, le club espagnol annonce l’arrivée de l’attaquant argentin, en fin de contrat au Stade de Reims, qui s’est engagé pour deux ans.

Charly Musonda une saison de plus au Vitesse. Le milieu offensif belge est prêté une saison de plus au Vitesse Arnhem, club satellite de Chelsea.

Maxime Awoudja au VfB Stuttgart. Le club allemand recrute le défenseur qui évoluait au Bayern Munich, et qui s’est engagé jusqu’en juin 2022.

Zé Luis à Porto. Le club portugais a annoncé l’arrivée de Zé Luis. Il a signé jusqu’en 2023.

Sergio Reguilon prêté au Séville FC. Le Real Madrid a officialisé le départ de son jeune défenseur de 22 ans. Il est prêté jusqu’au 30 juin 2020 au club andalou.

Filip Krovinovic prêté à WBA. Le milieu de terrain croate de 23 ans est prêté par Benfica à West Bromwich Albion.

