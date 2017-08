Les infos du jour en France

Monaco met le feu au marché. Si une offre de 60 M€ a été soumise par Liverpool à Monaco pour Thomas Lemar, l’ASM ne semble pas vraiment prête à se séparer de son milieu offensif. Mais les Reds ont plus d’un tour dans leur sac et envisagerait désormais d’inclure l’attaquant belge Divock Origi dans le deal rapporte Le Telegraph. En outre, l’AS Monaco regarderait toujours en Italie pour renforcer son attaque. La Gazzetta dello Sport assure que les champions de France ont soumis une offre à la Lazio Rome pour Baldé Keita. Et après négociations, les deux clubs seraient tombés d’accord. De son côté, Fabinho négocie actuellement avec le PSG et l’AS Monaco doit se préparer à un éventuel départ de son milieu de terrain. Selon O Jogo et A Bola, c’est William Carvalho qui aurait les faveurs de l’ASM et de Leonardo Jardim.

Et c’est officiel, Stevan Jovetic signe à l’AS Monaco. L’attaquant monténégrin s’est engagé avec le club de la Principauté jusqu’en juin 2021.

En bref en France

Info FM : Hier, nous vous révélions l’existence d’une offre de 15 M€ de la part de l’Olympique de Marseille au FC Porto pour l’attaquant camerounais Vincent Aboubakar. Offre rejetée par le club portugais, qui demande 20 M€ pour vendre son joueur, en fin de contrat en juin prochain et disposant d’une clause libératoire à 50 M€. Selon nos informations, une nouvelle offre de 17 M€ a été formulée par l’OM, qui attend la réponse du club entraîné par Sergio Conceicão.

Info FM : Comme révélé par La Provence, l’OM a bien discuté au sujet de Nicolas Isimat-Mirin. Mais le défenseur du PSV ne viendra pas dans la cité phocéenne, l’OM ayant décidé de miser sur un autre central à savoir Aymen Abdennour.

Info FM : Selon nos informations, Dijon a effectué une prise de renseignements auprès de l’OM pour Hubocan. Une porte de sortie pourrait donc s’ouvrir pour le joueur de 31 ans, alors que l’OM souhaite dégraisser et qu’Abdennour est attendu.

L’Olympique de Marseille souhaite faire revenir William Vainqueur, milieu de terrain de la Roma, selon les informations de RMC Sport.

L’agent de Leander Dedoncker a refroidi la piste Monaco dans les colonnes du Soir. « Même si son profil plait à Monaco, ce club a du monde dans l’entre jeu. Rien n’a donc bougé pour l’instant. »

Pisté depuis plusieurs semaines par Hambourg, le défenseur gauche Jérôme Roussillon va bel et bien s’engager avec le club allemand. Selon Bild, le HSV va débourser 5 M€ dans l’opération pour l’arracher à Montpellier.

Le FC Barcelone a autorisé Marlon à rater l’entraînement du jour pour finaliser son départ en prêt à l’OGC Nice.

Crotone (Italie) pense à Alexander Söderlund (AS Saint-Étienne) comme solution offensive pour la fin du mercato, annonce La Gazzetta dello Sport.

Selon Sud-Ouest, après avoir évoqué un prêt, Bordeaux et Angers discutent d’un transfert définitif pour Thomas Touré.

Selon les informations de L’Est Républicain, l’AS Nancy pourrait voir partir deux éléments dans l’entrejeu, à savoir Vincent Marchetti (20 ans) et Serge N’Guessan (23 ans).

Damien Da Silva, défenseur de Caen, devrait s’engager avec Eibar dans les jours à venir selon Marca. On parle d’un montant supérieur aux 3,8 millions d’euros pour le central de 29 ans.

Sud Ouest croit savoir que les Girondins de Bordeaux ont stoppé les négociations avec le PSV Eindhoven pour Luuk de Jong (27 ans). Le club au scapulaire préfère se reporter sur d’autres cibles offensives.

C’est officiel en France !

Arrivé en provenance du Celta Vigo à l’Olympique Lyonnais, Pape Cheikh Diop a signé 5 ans. Il portera le numéro 24 !

Quatre recrues à Bastia !

Les infos du jour à l’étranger

Arsenal veut dégraisser en masse. Skysports affirme que Manchester City souhaite offrir Sterling plus de l’argent pour arracher Alexis Sanchez à Arsenal. Les Gunners souhaiteraient, eux, plutôt récupérer Sergio Agüero. Les derniers jours du mercato s’annoncent très agités ! Ensuite, selon les informations de Skysports, Watford abandonne la piste Kieran Gibbs après avoir échoué à s’entendre avec le latéral gauche anglais de 27 ans. Watford s’était pourtant mis d’accord avec Arsenal sur un transfert. Le Gunner est également pisté en Turquie. Indésirable lui aussi à Arsenal, Mathieu Debuchy pourrait rebondir du côté de Brighton rapporte le Daily Mirror dans son édition du jour.

Par ailleurs, selon le Telegraph, Arsenal s’est invité dans le dossier Jonny Evans, défenseur central de West Bromwich Albion, également courtisé par Manchester City.

En bref à l’étranger

Info FM : Selon nos informations, Yacouba Sylla (Rennes) va être prêté avec option d’achat d’un million d’euros au Panathinaïkos.

Selon Bild, Liverpool est le grand favori pour obtenir le prêt du milieu de terrain portugais Renato Sanches en provenance du Bayern Munich.

Selon le Daily Mail, Crystal Palace va recruter Mamadou Sakho définitivement en payant la somme réclamée par Liverpool (25 M£, soit 27 M€).

Le Daily Mail explique que Newcastle est disposé à écouter des offres pour Dwight Gayle, Jack Colback, Grant Hanley, Achraf Lazaar, Yasin Ben El-Mhanni et Henri Saivet d’ici la fin du mercato.

Le feuilleton Diego Costa touche à sa fin. En Espagne et en Allemagne, on s’accorde à dire qu’un accord entre Chelsea et l’Atletico Madrid est sur le point d’être trouvé pour une arrivée le 1er janvier 2018 pour un transfert estimé à 43 M€ plus 10,8 M€ de bonus. Et pour patienter les six mois, deux options seraient envisagées par l’Ibère.

C’est officiel à l’étranger !

Liverpool confirme la signature de Naby Keita en 2018

Liverpool confirms the signature of Naby Keita in 2018

Wimmer quitte Tottenham et file à Stoke City !

Wimmer leaves Tottenham and goes to Stoke City!

Beauvue prêté à Leganés

OFFICIAL. Claudio Beauvue will play on loan at Leganés this season

Le gardien de but Felipe Garcia s’engage avec Moreirense

Filipe Garcia is reinforcement for the goal!

Schick à la Roma

Emre Mor rejoint le Celta Vigo