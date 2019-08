Les infos du jour en France

Au Paris Saint-Germain, Leonardo serait rentré en contact avec un ancien de la maison. Il s’agirait de Serge Aurier selon l’Équipe. Le joueur de 26 ans, actuellement à Tottenham, aurait seulement évoqué son ressenti et son avenir chez les Spurs. Cependant, l’Ivoirien n’est pas pour autant une cible prioritaire. Edinson Cavani, libre de tout contrat dans un an, attire plus d’un club. L’Inter Milan serait sur les rangs, mais également la franchise créée par David Beckam aux États-Unis, l’Inter Miami. El Matador pourrait donc bien débarquer en Major League Soccer la saison prochaine, selon Fox Desportes. Enfin, toujours en quête d’un portier, le directeur sportif ne lâcherait toujours pas l’affaire concernant Gianluigi Donnarumma. Le jeune gardien de 20 ans est toujours dans les plans parisiens malgré le fait que l’AC Milan ne compte pas le lâcher. Pour tenter de convaincre son homologue Paolo Maldini, Leonardo compte appuyer les négociations sur la situation économique des Rossoneri. 50M€ sont cependant exigés pour commencer à marchander.

Il y a de l’action à Monaco après la défaite contre l’OL vendredi dernier. Si les Monégasques ne veulent pas revivre le même sort que la saison passée, ils vont devoir recruter. Et ça l’ASM semble bien l’avoir compris puisque le club serait tout proche de faire signer l’international français, Wissam Ben Yedder. Les deux parties seraient tombées d’accord sur un contrat de 5 ans où Monaco va payer la clause libératoire du Sévillan, à savoir 40 M€. Rony Lopes devrait aussi être inclus dans le deal et filer donc du côté du FC Séville selon L’Équipe. Le club de la Principauté pourrait aussi recruter un deuxième attaquant en cas de départ de Radamel Falcao. André Silva du Milan AC et Mariano Díaz du Real Madrid sont toujours dans le viseur. Les Monégasques auraient aussi un accord avec le SCO pour le milieu de terrain Jeff Reine-Adélaïde (21 ans). Cependant, Angers a démenti par la voix de son directeur sportif cet accord avec l’ASM. De ce fait, le club du Rocher serait aussi sur la piste de Xherdan Shaqiri, remplaçant du côté de Liverpool, Benjamin Bourigeaud, solide milieu de terrain de Rennes ou encore Tiémoué Bakayoko, qui n’est pas dans les plans de Frank Lampard. Ce dernier pourrait donc effectuer son retour en Principauté. En défense, la piste de Shkodran Mustafi est aussi apparue dans la rubrique des possibles arrivées.

Les infos du jour à l’étranger

Au Napoli, on est à la recherche d’une perle rare après avoir loupé Nicolas Pépé, parti finalement vers Arsenal au dernier moment. Les Napolitains sont toujours sur James Rodriguez mais le Colombien n’a toujours pas fait son choix entre le club italien et l’Atlético. Cette incertitude oblige le club coaché par Carlo Ancelotti à se positionner sur d’autres dossiers. La presse italienne évoque les noms d’Everton Soares, révélation de la Copa America avec le Brésil et joueur de Gremio, mais aussi celui de Hirving Lozano, l’ailier du PSV Eindhoven. Un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour un transfert de 42 M€ concernant le Mexicain. L’Angevin Baptiste Santamaria serait aussi sur la short-list napolitaine, tout comme Mauro Icardi en attaque auquel Naples aurait proposé un salaire de 8 M€ par an. Enfin, dans le sens des départs, Adam Ounas serait toujours suivi par Lille et l’OM qui souhaitent le recruter avant le 2 septembre.

Alors que l’Atlético de Madrid se heurte à un dossier James Rodriguez qui peine à se finaliser, ces derniers auraient travaillé sur un autre joueur : Rodrigo (28 ans). D’après Marca, les Rojiblancos souhaiteraient passer à l’action pour l’avant-centre de Valence.

Selon Sky Italia, Ivan Perisic est à Munich pour passer sa visite médicale. L’Interiste devrait arriver sous la forme d’un prêt payant de 5 millions d’euros avec une option d’achat de 20 millions d’euros.

Les officiels du jour

Manchester City a prêté son tout jeune latéral, Pedro Porro, qu’il a acheté à Girona cet été. Le défenseur droit de 19 ans jouera cette saison à Valladolid qui dispose aussi d’une option d’achat.

En France, le Stade Brestois enregistre le renfort d’Irvin Cardona (22 ans) en provenance de l’AS Monaco. L’attaquant s’est engagé avec les Bretons jusqu’en juin 2023. Enfin, le défenseur central Edgar Ié (25 ans) quitte Lille pour rejoindre Trabzonspor. Le Portugais rallie la Turquie dans le cadre du transfert de Yusuf Yazici (22 ans) chez les Dogues.

