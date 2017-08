Les infos du jour en France

Monaco secoue le marché. Kylian Mbappé se rapproche d’heures en heures du Paris Saint-Germain. En effet, dès hier soir, L’Equipe et Le Parisien annonçait que l’ASM aurait renoncé à ne pas négocier avec le PSG pour son prodige. Les Monégasques réclameraient 150 millions d’euros aux Parisiens plus un joueur en échange. Ceci pourrait être Julian Draxler, Javier Pastore, Lucas ou Gonçalo Guedes. Les champions de France sont aussi à la recherche d’un attaquant pour pallier le départ de Mbappé. Selon L’Equipe, l’ASM aurait couché le nom de Moussa Dembélé, du Celtic Glasgow, sur sa short-list. Kapser Dolberg est toujours aussi visé.

En bref en France

L’information en a surpris plus d’un hier mais elle semble réelle. Le PSG a proposé un chèque de 7 M€ à Naples et un salaire de 3,5 M€ par an au portier espagnol Pepe Reina. Selon As, le joueur aurait été séduit par cette offre et ne serait pas contre tenter sa chance dans un grand club européen, lui qui se trouve en fin de contrat dans un an avec le Napoli.

Info FM : Contacté par nos soins, le représentant de Pepe Reina (34 ans, Naples) en a dit un peu plus sur l’intérêt du Paris SG. « Je peux simplement vous dire qu’il y a un réel intérêt du PSG. Seuls les deux clubs pourront vous confirmer s’il y a une offre ou pas. Ce qui est sûr, c’est que Pepe ne prolongera pas son contrat avec Naples », a-t-il lancé.

Annoncé très proche d’Hambourg, Diego Contento ne devrait pas rejoindre le HSV. Bordeaux et le club allemand ne sont pas parvenus à trouver un accord selon Kicker.

Danilo Avelar (28 ans), latéral gauche brésilien du Torino, intéresse Amiens, croit savoir La Gazzetta dello Sport.

L’Équipe et Marca assurent que le promu Amiens a un œil sur Didier Digard, sur lequel le Betis Séville ne compte plus. Selon nos informations, Antalyaspor, qui a déjà accueillir Samir Nasri et Jérémy Ménez, est également sur les rangs.

Les Anglais de Burnley s’apprêtent à enrôler l’attaquant ghanéen de Lorient. Selon les dires du Mail Online, le club de Premier League est proche de conclure un accord avec son homologue de Ligue 2 française pour signer Waris en échange d’un chèque de 10 millions d’euros.

C’est officiel en France

Bostan quitte Toulouse pour Gençlerbirliği

OFFICIEL - Le jeune gardien du TFC Numan #Bostan rejoint le club turc de #Gençlerbirliği. → https://t.co/t9OVT0sUxZ pic.twitter.com/ah4QXmrQFp — Toulouse FC (@ToulouseFC) 24 août 2017

Les infos du jour à l’étranger

Manchester United revient en force. Les Mancuniens ont annoncé cette après-midi la signature pour une saison de Zlatan Ibrahimovic. C’est un retour puisque Ibra était libre depuis le 30 juin et la fin de son contrat avec les vainqueurs de la Ligue Europa. Blessé au genou lors de cette compétition, Ibrahimovic se dirigeait plutôt vers la MLS. Mais le staff technique de Manchester Unted, impressionné par la capacité de guérison du Suédois, a donc décidé de le garder une année supplémentaire.

Accord Barça-Dortmund. Selon plusieurs médias, un accord a été trouvé entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund pour le transfert d’Ousmane Dembélé. Le milieu offensif français de 20 ans devrait donc bel et bien devenir un Blaugrana.

En bref à l’étranger

Le Hellas Vérone tente d’obtenir le prêt de Georges-Kevin Nkoudou (22 ans), en manque de temps de jeu du côté de Tottenham, annonce Tuttosport.

Courtisé de toutes parts, l’attaquant de la Sampdoria Gênes Patrik Schick se rapproche de l’AS Roma. Le club giallorosso rencontre actuellement ses représentants, annonce Sky Sport Italia.

Selon le média galicien Atlantico, Claudio Beauvue aimerait aller à Leganés, actuel quatrième du classement de Liga. Reste à caler les modalités de l’opération, le Celta voulant un transfert sec, tandis que le club de la banlieue madrilène privilégierait un prêt.

C’est officiel à l’étranger

João Cancelo prêté à l’Inter par le FC Valence !

Sergi Samper prêté à Las Palmas