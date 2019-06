Les infos du jour en France

Paris prend feu. Depuis hier soir, Neymar est encore au centre de l’actualité. Le Paris Saint-Germain ne serait en effet plus du tout réfractaire à vendre sa star après seulement deux saisons dans la capitale. Et Nasser El Khelaifi dans le magazine France Football a signé une phrase lourde de sens sur son numéro 10. « Personne ne l’a obligé à signer ici. Personne ne l’a poussé. Il est venu en toute connaissance de cause pour s’inscrire dans un projet ». Avant d’ajouter : « je veux des joueurs prêts à tout donner pour défendre l’honneur du maillot et à s’inscrire dans le projet du club. »

L’option Coutinho. Thomas Tuchel, le coach du PSG, ne serait d’ailleurs pas contre le départ de son joueur. Même si son talent n’est pas remis en cause par l’Allemand, c’est l’attitude du Brésilien qui lui déplairait. De quoi rapprocher Neymar d’un départ ? Selon Skysports, des discussions sont en cours entre le PSG et Philippe Coutinho actuellement. Le joueur barcelonais pourrait être une bonne monnaie d’échange pour les Blaugranas en cas de retour de Neymar et faire baisser le prix du Parisien. D’autant que Coutinho souhaite quitter le Barça cet été. Concernant Kylian Mbappé, le président du club Nasser El Khelaifi a déclaré : « C’est sûr à 200 % qu’il sera toujours au PSG la saison prochaine. » Fin du feuilleton donc pour le champion du monde ?

En bref en France

Info FM : grand espoir de l’AS Saint-Étienne, William Saliba est, selon nos informations, d’accord avec Arsenal pour un contrat longue durée. Arsenal doit désormais s’entendre avec l’ASSE pour le montant du transfert.

Le recrutement d’un gardien devient prioritaire à Porto et selon A Bola, le club lusitanien pourrait miser sur le portier tchèque du Stade Rennais Tomas Koubek (26 ans).

À la recherche d’un attaquant, l’OM suit Salomon Rondon comme l’indique La Provence. Le buteur international vénézuélien de West Bromwich Albion plairait énormément aux dirigeants de l’OM et aussi à Villas-Boas qui l’a bien connu au Zenit Saint-Pétersbourg.

L’OL s’active sur tous les fronts concernant le mercato et lorgne au Brésil pour un attaquant. Selon l’Equipe, l’OL suivrait notamment Pedro, l’avant-centre de Fluminense.

Selon les informations de 20 Minutes, le FC Nantes serait intéressé par le gardien de but Lovre Kalinic (29 ans) pour la succession de Ciprian Tatarusanu (32 ans), parti à l’Olympique Lyonnais. Le Croate, promu avec Aston Villa, n’a pas beaucoup joué cette saison.

C’est officiel en France !

Nathan Bizet quitte Auxerre pour Dunkerque. Jeune attaquant, Nathan Bizet (22 ans) quitte l’AJA pour l’USL Dunkerque qui évolue en National 1.

Gallon quitte Nîmes pour Troyes. L’ESTAC a annoncé l’arrivée du gardien de but Gauthier Gallon (26 ans), qui quitte Nîmes sans y avoir joué.

Spano à VA. Valenciennes a annoncé la signature de Maxime Spano, le défenseur qui évoluait à Grenoble.

Le GF38 recrute Moussa Djitté. L’attaquant sénégalais de 19 ans débarque à Grenoble.

Les infos du jour à l’étranger

Le Borussia Dortmund continue. Le club allemand a frappé fort en début de mercato avec trois recrues : Nico Schulz, Thorgan Hazard et Julian Brandt. Mais le dauphin du Bayern cette saison ne compte pas s’arrêter là. En faisant revenir son ancien défenseur central Mats Hummels. Un accord serait déjà fixé entre les deux parties, le Bayern et Dortmund. Laurent Koscielny serait aussi dans la short list au poste de défenseur central.

Au milieu de terrain, le BVB penserait à Donny Van de Beek, éblouissant cette saison avec l’Ajax, mais aussi à Morgan Sanson, que l’OM voit comme une bonne valeur marchande. Dans le sens des départs, Julian Weigl est toujours pisté par Thomas Tuchel même s’il sera difficile de recruter le milieu allemand. André Schürrle serait aussi dans le viseur de la Lazio alors que Raphaël Guerreiro, à qui il reste seulement un an de contrat, serait en contact avec le FC Barcelone. Cependant, Dortmund en demanderait pas moins de 25 millions d’euros pour lâcher son latéral.

Félix, c’est flou. L’Atlético de Madrid est en passe de frapper un grand coup. D’après les informations de Marca, le club espagnol est sur le point de s’offrir les services de João Félix (19 ans), en levant sa clause de 120 M€. L’officialisation doit intervenir d’ici peu. Benfica a ensuite publié un communiqué officiel pour démentir de manière catégorique l’information concernant son grand espoir offensif révélé aux yeux de l’Europe cette saison. « Face au flot d’informations publiées ces dernières heures, le SL Benfica tient à démentir être en négociation pour un éventuel transfert du joueur João Félix. Les conditions pour une négociation sont publiques et connues de tous, puisqu’il s’agit du montant de sa clause libératoire, à savoir 120 M€ », peut-on lire sur le communiqué de l’écurie lisboète.

En bref à l’étranger

Info FM : la Juventus veut recruter Hamza Rafia, le milieu offensif de l’OL, âgé de 20 ans, avec dans un premier temps un passage au sein de l’équipe réserve italienne. Selon nos informations, le club a offert un contrat de trois ans plus deux années en option au jeune joueur.

Selon la presse espagnole, le Real Madrid espère toucher 80 M€ en vendant Gareth Bale cet été. Ce qui sera compliqué... Selon le Sun, le Bayern Munich serait prêt à prendre en charge le salaire du joueur dans le cadre d’un prêt d’une saison.

Si Paul Pogba a exprimé ses envies d’ailleurs, Manchester United ne compte absolument pas ouvrir la porte à un départ cet été. ESPN Soccer et Sky Sports assurent en chœur que les pensionnaires d’Old Trafford ne veulent pas lâcher le Frenchy.

C’est officiel à l’étranger !

Daley Sinkgraven est un joueur du Bayer Leverkusen. Le milieu de terrain polyvalent de 23 ans s’est engagé avec le club allemand en provenance de l’Ajax Amsterdam.

