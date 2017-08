Les infos du jour en France

Neymar au PSG, le feuilleton continue. On a appris aujourd’hui que le Brésilien ne débarquerait seulement que demain,vendredi, dans la capitale pour signer son contrat avec le Paris Saint-Germain. Un léger contre-temps qui s’ajoute à celui provoqué par le président de la Liga, Javier Tebas. Selon plusieurs médias espagnols, il aurait refusé d’accepter le payement de la clause libératoire de Neymar. Une opération consistant plus à retarder le transfert qu’à l’empêcher puisque en début de soirée les avocats de Neymar se sont rendus à Barcelone pour payer cette fameuse clause libératoire. Javier Tebas a même annoncé en fin d’après-midi qu’il ne s’opposerait plus au payement des 222 millions d’euros. Neymar n’est donc plus un joueur du FC Barcelone. Ce qu’a confirmé le club catalan dans un communiqué publié sur son site officiel.

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, Monaco est toujours en contact avec Giannelli Imbula (Stoke City). Le club a aussi repris contact en début de semaine avec Rachid Ghezzal. Un élément libre depuis son départ de l’OL qui a déjà été approché l’hiver dernier comme nous vous l’avions révélé.

Info FM : Selon nos informations, l’OGC Nice a un oeil sur l’ancien joueur de l’ESTAC, Jimmy Cabot. Mais ce n’est pas tout puisque des écuries anglaises (Championship notamment) se sont également renseignées à son sujet.

Info FM : Ryad Boudebouz, le milieu offensif de Montpellier, pourrait rapidement être transféré et quitter l’Hexagone. En effet, selon nos informations, l’international algérien serait déjà d’accord avec le Betis Séville, sur les bases d’une future collaboration. Pour le moment, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs.

C’est officiel en France

Dijon officialise le départ de Bela à Albacete

Les infos du jour à l’étranger

L’après-Neymar dynamite le marché. Au Barça donc on va récupérer la somme faramineuse de 222 millions d’euros. Les Catalans vont pouvoir sans doute offrir à Liverpool les 100 millions d’euros demandés pour Philippe Coutinho. Les Blaugranas auraient encore potentiellement plus de 100 millions d’euros à dépenser. Ils ne les mettront pas sur Antoine Griezmman dont la clause est de 200 millions d’euros, mais trois autres pistes se dégagent pour rejoindre la Catalogne. Kylian Mbappé, Paulo Dybala, ou encore Ousmane Dembélé sont sur la shot-list catalane. Sur le cas Dembélé, ils pourraient être concurrencés par le Real Madrid. Selon plusieurs médias espagnols, les Merengues auraient fait de Dembélé leur nouvelle priorité dans le secteur offensif. Un départ de l’international français obligerait Dortmund à recruter. Idem pour Liverpool en cas de départ de Coutinho. Les Reds pourraient peut-être enfin payer la très forte somme réclamée par Leipzig pour Naby Keita. Ou alors, le club dirigé par Jurgen Klopp pourrait lui aussi se rabattre sur Mbappé. Un départ du prodige français de la Principauté obligera aussi les champions de France à bouger. Les Monégasques auraient les moyens financiers pour offrir les 45 millions d’euros demandés par l’Ajax Amsterdam pour Kasper Dolberg.

En bref à l’étranger

Gros transfert en préparation en Angleterre, où Everton prépare une offre de 56 M€ pour Gilfy Sigurdsson, le milieu islandais de Swansea, comme le rapporte The Guardian.

Malgré les approches de plusieurs cadors européens et l’envie du joueur de s’en aller Arsène Wenger est clair : Alexis Sanchez va rester à Arsenal cet été 2017.

De retour à Arsenal, Jack Wilshere n’a plus qu’un an de contrat. Courtisé par la Sampdoria, l’international anglais (34 sélections, 2 buts) était annoncé partant après son retour de prêt. Mais à en croire The Telegraph, ce dernier préfère rester chez les Gunners.

N’entrant plus dans les plans d’Antonio Conte, Diego Costa a été poussé vers la sortie à Chelsea. L’Espagnol commence à s’impatienter et a décidé d’aller au bras de fer avec les Blues.

Selon Corriere dello Sport, l’AS Roma se pencherait sur Emre Mor. L’ailier droit, âgé aussi de 20 ans, évolue au Borussia Dortmund depuis l’été dernier. Et l’AS Roma serait prête à mettre 20 millions d’euros sur la table (plus des bonus) pour s’offrir Mor.

Info FM : Selon nos informations, le Zénit Saint-Pétersbourg a établi une liste de trois défenseurs centraux pistés. L’un d’entre eux est Aymen Abdennour (Valence).