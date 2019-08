Les infos du jour en France

À Nice, c’est décidément très chaud en ce moment. Mercredi dernier, l’Autorité de la concurrence a autorisé le rachat de l’OGCN, par Jim Ratcliff, un milliardaire britannique. Et grâce à ça, les négociations avancent pour plusieurs joueurs. Stanley Nsoki, pour commencer. Les dirigeants du Gym auraient rencontré leurs homologues parisiens pour un prêt avec une option d’achat à 15 M€. Plus chaud encore, Kasper Dolberg de l’Ajax Amsterdam, mais aussi Adam Ounas en manque de temps de jeu au Napoli, se rapprochent du club niçois. Les Aiglons sont également très chauds sur Alexis Claude-Maurice, ils auraient même fait une offre de 12,5 M€ à Lorient pour essayer de le faire venir. Proposition rejetée par le club breton. Nice aimerait aussi beaucoup le profil d’Orel Mangala de Stuttgart, comme celui de Rémi Oudin (Reims) avec qui il y aurait des contacts réguliers. Enfin, côté départ on parle beaucoup d’Adrien Tameze vers le Spartak Moscou.

Du côté de Monaco, on multiplie les pistes pour se renforcer, et on tiendrait un accord avec Mario Lemina (Southampton). Si le club anglais accepte de le lâcher, il s’agirait d’un prêt avec une option d’achat obligatoire. Les Monégasques auraient également jeté leur dévolu sur Guillermo Maripán. Un accord aurait été trouvé avec le Deportivo Alavés pour un transfert estimé entre 15 et 18 millions d’euros. Le club de la Principauté serait aussi d’accord avec l’AC Milan concernant Franck Kessié. Dans le même temps, les Rouge et Blanc ont mis un coup d’accélérateur sur le dossier Adrien Silva. Le milieu de terrain de Leicester City pourrait faire son retour sur le Rocher, lui qui y était prêté en deuxième partie de saison l’an dernier. Encore au milieu, la piste Tiémoué Bakayoko serait elle aussi toujours active, malgré les noms déjà évoqués dans le cœur du jeu.

Les infos du jour à l’étranger

Au Real Madrid, le dossier Neymar met en alerte toute la direction. Mais récemment, c’est un dossier lié qui vient donner du pain sur la planche. Keylor Navas, qui souhaite quitter le club, se retrouve en effet dans le viseur du Paris Saint-Germain. Ce vendredi, on a même appris que le portier lui-même voulait rejoindre la capitale française. Reste à savoir s’il servira de monnaie d’échange dans le transfert de Neymar au Real Madrid, ou s’il viendra seul concurrencer Alphonse Areola. Des hypothèses qui ne sont toutefois pas d’actualité pour Zinedine Zidane. Le coach merengue a fait savoir aujourd’hui en conférence de presse qu’il souhaitait conserver son joueur. Et alors qu’il devait signer chez les Madrilènes, le milieu de terrain de l’Espanyol Barcelone Marc Roca devrait finalement rejoindre le Bayern Munich. Le club allemand va payer 40 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire.

Les officiels du jour

Après des semaines de négociations, Naples a enfin réussi à mettre le grappin sur l’international mexicain Hirving Lozano (24 ans). L’ailier quitte le PSV Eindhoven contre une somme estimée de 42 millions d’euros. En France, le FC Metz a ramené le milieu de terrain malien Boubacar Traoré (18 ans) de l’AS Bamako. L’ailier droit Yannis Salibur (28 ans) quitte la Bretagne et Guingamp pour démarrer une nouvelle aventure en Espagne, au Real Majorque. L’ancien attaquant du Stade de Reims, prêté au RC Lens l’an dernier, Grejohn Kyei débarque au Servette de Genève, en Suisse.

