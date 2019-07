Le PSG vers un nouveau départ. Le milieu offensif Pablo Sarabia est officiellement la première recrue du club de la capitale où il s’y est engagé pour cinq ans. Paris a déboursé 18 millions d’euros pour débaucher l’Espagnol de 27 ans du FC Séville.Déjà officiel également, plusieurs joueurs ont quitté le PSG, à l’image du milieu Adrien Rabiot, qui était en fin de contrat et qui a signé à la Juventus hier soir. Gianluigi Buffon pourrait également le suivre. Le mythique portier de la Juve a en effet déjà quitté Paris et est annoncé chez les Bianconeri pour faire son grand retour. Concernant Dani Alves, le latéral droit de 36 ans n’a pas prolongé son contrat et a également annoncé son départ du club parisien. Lo Celso, prêté au Betis Séville s’est définitivement engagé dans le club espagnol. Quant à Moussa Diaby, l’ailier gauche de 19 ans est parti au Bayer Leverkusen.Timothy Weah a signé à Lille et Tanguy Coulibaly s’est engagé en Allemagne à Stuttgart.

Neymar en attente. Un autre départ est éventuellement attendu du côté de la direction parisienne. En effet le dossier Neymar agite la presse catalane depuis plusieurs semaines, où le Brésilien envisagerait un possible retour dans le club des Blaugranas. Côté arrivé, l’ex et désormais nouveau directeur sportif du PSG Leonardo souhaiterait faire venir deux milieux de Serie A. Tout d’abord, il serait intéressé par Lucas Paquetá (21 ans), évoluant à l’AC Milan. Ensuite, Sergej Milinkovic Savic (24 ans) de la Lazio est actuellement en pourparlers avec les Parisiens. Enfin, un nouveau gardien devrait accompagner Alphonse Areola. Il s’agit du jeune polonais de 19 ans, Marcin Bulka, qui est libre de tout contrat.

Info FM : Fatigué après une saison éprouvante psychologiquement à l’ASM, Radamel Falcao (33 ans) est sur le départ mais attend toujours une offre alléchante pour quitter le Rocher. Selon nos informations, El Tigre, a récemment refusé un pont d’or venu d’un club du top 3 du championnat saoudien.

Info FM : Selon nos informations, l’ancien Marseillais Charles Kaboré a la cote au sein de plusieurs clubs de la première partie de tableau de Ligue 1. Libre de tout contrat après son départ du FK Krasnodar, le milieu défensif de 31 ans a également une offre du Galatasaray, mais il privilégie un retour en France.

Thiago Mendes est arrivé à Lyon. Le Brésilien de 27 ans est arrivé à la gare de Part Dieu ce lundi soir. Le milieu de terrain du LOSC devrait rapidement s’engager avec l’OL.

D’après les informations de Sky Italia, l’Olympique Lyonnais aurait proposé 25 millions d’euros plus des bonus afin d’attirer le défenseur central danois de 23 ans, Joachim Andersen. Une offre qui aurait séduit la Sampdoria puisqu’un accord serait tout proche.

Avec le probable départ de Jules Koundé pour Séville, Bordeaux vise Laurent Koscielny pour le remplacer. D’après L’Equipe, les Girondins ont même débuté les contacts au printemps. Le défenseur de 33 ans serait emballé par le projet et pousserait même les Gunners à le libérer de sa dernière année de contrat. Arsenal réclame en effet 10 M€ pour laisser partir son capitaine.

Tanguy Ndombele file à Tottenham. Le milieu de terrain français quitte l’OL et est vendu à Tottenham pour 60 M€ + 10 M€ de bonus. Il a signé un contrat de 6 ans avec les Spurs.

We are delighted to announce the signing of Tanguy Ndombele from Olympique Lyonnais. The France international central midfielder has signed a contract with the Club until 2025. #WelcomeTanguy #COYS pic.twitter.com/5GhqGi1q5g

Pablo Sarabia signe 5 ans au PSG ! Le milieu offensif espagnol de 27 ans s’est engagé pour cinq saisons avec le PSG et quitte donc le FC Séville.

Teji Savanier s’engage avec Montpellier. Le Nîmes Olympique vient d’annoncer le départ du milieu de 27 ans vers le MHSC.

Dialy Kobaly Ndiaye débarque à Reims. Le gardien international sénégalais de 19 ans débarque au Stade de Reims, où il s’y est engagé pendant 5 ans.

Tanguy Coulibaly file à Stuttgart. L’ailier gauche de 18 ans quitte le PSG pour signer à Stuttgart. Le joueur a paraphé un contrat de quatre ans avec le club de D2 allemande.

Bumbu à Amiens. L’Amiens FC annonce la signature de Jonathan Bumbu, jeune milieu de terrain passé par Lille. Il est désormais lié au club picard jusqu’en juin 2021.

Amiens signe Eneme-Ella. Le club de l’Amiens FC recrute également Ulrick Brad Eneme-Ella (18 ans). L’attaquant français, passé par Auxerre et Liefering, s’est engagé jusqu’en juin 2023.

Le TFC prête Firmin Mubele. « L’attaquant international congolais (RDC), âgé de 25 ans, est prêté, avec option d’achat, au club kazakh du FC Astana » a annoncé Toulouse.

Terell Ondaan file à Grenoble. L’attaquant international guyanais de 25 ans, qui évoluait la saison passée en D2 néerlandaise à Telstar, s’est engagé avec le GF38.

Charles Pickel débarque à Grenoble Le GF38 frappe encore avec une deuxième recru en provenance du club suisse de Neuchatel Xamax. Le milieu de terrain défensif de 22 ans s’est engagé avec le club évoluant en Ligue 2.

Le FC Séville agite le marché. En ce début de mercato, les Sevillans n’ont pas hésité à se séparer de plusieurs de leurs éléments. Le milieu Pablo Sarabia (27 ans) s’en est allé vers le PSG, tandis que l’ailier gauche Quincy Promes (27 ans) est retourné dans son club formateur, l’Ajax. Concernant les avants-centres, Luis Muriel (28 ans) s’est engagé à l’Atalanta en Italie alors que Wissam Ben Yedder (28 ans) pourrait prendre le même chemin en partant à Manchester United. Cependant malgré tous ces départs, le directeur sportif Monchi et l’entraîneur Julen Lopetegui sont bien déterminés à recruter.

Des recrues en pagaille. Ils ont d’ores et déjà signé le défenseur Diego Carlos (26 ans) en provenance de Nantes, l’avant-centre Munas Dabbur (27 ans) de Salzbourg, ainsi que le milieu de 24 ans Joan Jordan de Eibar. Le Betis Séville a également débauché le défenseur Maximilian Wöber (21 ans) de l’Ajax ainsi que l’avant-centre de 28 ans Luuk de Jong du PSV Eindhoven. Pour continuer dans cette même lancée, Monchi souhaite se servir en France visiblement, car le défenseur des Girondins de Bordeaux, Jules Koundé et l’ailier gauche de l’OM, Lucas Ocampos sont proches de signer. Le transfert de l’Argentin est estimé aux alentours de 15M€ tandis que pour le jeune défenseur bordelais, un transfert à hauteur de 25 millions d’euros avec un pourcentage à la revente est évoqué.

Info FM : D’après nos informations, le Betis est toujours en pole sur le dossier Ben Arfa. Si les positions se sont rapprochées il y a peu, il n’y a pas encore d’accord à l’heure actuelle nous a-t-on fait savoir. Une issue positive est espérée du côté du Betis qui devra se montrer convaincant, d’autant que des intérêts de clubs turcs sont évoqués par plusieurs médias.

Selon la radio espagnole Onda Cero, Ousmane Dembélé pourrait bien quitter le FC Barcelone pour se diriger vers le Bayern, contre un montant de 100 M€. L’attaquant de 22 ans serait donc bien sur le marché, où son transfert permettrait aux Blaugranas de renflouer les caisses.

Tottenham engage Jack Clarke. Pisté par de nombreux clubs anglais de premier plan, le jeune attaquant de 18 ans évoluant au Leeds United, s’est engagé avec les Spurs jusqu’en 2023.

We are delighted to announce the signing of Jack Clarke from Leeds United.



He has agreed a contract with the Club until 2023 and will return to the Championship side on loan for the 2019/20 season.



— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 2 juillet 2019