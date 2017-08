Les infos du jour en France

Paris veut poursuivre sur sa lancée. Après quelques jours d’attente, c’est désormais bien réel : Neymar Jr est un joueur du Paris Saint-Germain. Le nouveau numéro 10 parisien a bien été présenté à la presse du côté du Parc des Princes. Mais le mercato du club de la capitale n’est pas fini puisque, selon Le Parisien, Jean-Michaël Seri serait dans le viseur d’Antero Henrique. Mais les dirigeants niçois ont déjà refusé des offres de plus de 20 M€. L’affaire pourrait être entendue autour des 30 M€ pour le milieu de terrain ivoirien. Au rayon des départs, Jean-Christophe Bahebeck est de plus en plus proche de quitter le PSG. D’après L’Equipe, le natif de Saint-Denis a refusé une offre venant du club suisse de Lugano. L’attaquant parisien privilégie d’autres pistes et notamment celle menant au club d’Utrecht. De son côté, Javier Pastore est ciblé par certains clubs à l’étranger. Dans un entretien accordé à TMW, l’agent du joueur a confié que le Paris Saint-Germain "a refusé une offre importante pour Pastore".

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, Anicet Abel, milieu de terrain de Ludogorets, ne devrait pas rejoindre le FC Nantes. Les discussions entre les deux clubs se sont arrêtées jeudi soir. Ludogorets exigeait en effet 7 millions d’euros.

C’est officiel en France

Cheick Doukouré file à Levante.

Les infos du jour à l’étranger

Le Barça veut accélérer mais patauge. Après avoir vendu Neymar au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone va s’activer pour se renforcer. Mais contrairement à ce qu’on peut s’attendre, c’est bien en défense centrale que les blaugrana souhaitent se renforcer. Pour le quotidien espagnol Sport, la venue d’Inigo Martinez de la Real Sociedad serait quasiment bouclée. Mais du côté du club basque, on ne l’entend pas de la même oreille. Pour Loren Juarros, directeur sportif de la Real Sociedad, aucun accord n’a été signé : "Il n’y a rien d’officiel. Je peux dire que la Real n’a montré aucun intérêt à négocier quoi que ce soit".Pour le remplaçant de Neymar, le Barça aurait déjà réalisé une short-list où figurent Ousmane Dembelé et Kylian Mbappé pour le journal Sport. Mais les deux prodiges français ne sont pas les seuls puisque Philippe Coutinho est toujours dans le viseur. Mais ce n’est pas fini puisque selon El Mundo Deportivo, Paulo Dybala de la Juventus serait également une piste. Le quotidien précise qu’un échange pourrait avoir lieu puisque la Vieille Dame n’est pas insensible aux qualités d’André Gomes et Rafinha.

En bref à l’étranger

Selon l’Evening Chronicle, Moussa Sissoko pourrait découvrir un nouveau championnat cet été. Le joueur de Tottenham se trouverait dans le viseur de Trabzonspor qui pourrait le récupérer en prêt.

Prêté la saison dernière au Besiktas, Vincent Aboubakar est de retour à Porto. Selon le site portugais Record, le club lusitanien exige 19 M€ pour lâcher l’attaquant camerounais.

C’est officiel à l’étranger

Gaston Ramirez file à la Sampdoria

Holger Badstuber s’engage avec Stuttgart

Robbie Keane file en Inde