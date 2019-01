Les infos du jour en France

De Jong tout proche du PSG. La fin du feuilleton Frenkie de Jong se rapproche. En effet, Mundo Deportivo et RAC 1, qui ont souvent annoncé que le milieu néerlandais avait choisi le FC Barcelone, assurent aujourd’hui que c’est le PSG qui a remporté la bataille pour la signature du joueur. Ce dernier aurait rompu son accord verbal avec les Blaugranas auxquels il aurait dit oui pour un contrat de cinq ans. Il aurait été refroidi par l’incapacité du Barça a lui assurer une place de titulaire. Selon les informations de Marca, le choix de la pépite néerlandaise passerait mal en Catalogne. Les dirigeants blaugranas y voient par ce refus, l’ombre du transfert avorté d’Antoine Griezmann.

Ça chauffe pour Mario Balotelli à l’OM. Selon les informations de Sky Italia, l’attaquant italien de l’OGC Nice, Mario Balotelli, devrait bien évoluer sous le maillot marseillais pour cette deuxième partie de saison. Les discussions de mardi entre les deux parties auraient ainsi été plutôt positives et l’opération serait sur le point d’être bouclée. Le sulfureux attaquant italien touchera lui 2 millions d’euros pour les six prochains mois. Des informations confirmées par La Provence. L’Olympique de Marseille négocie en effet avec l’entourage de Mario Balotelli pour une signature cet hiver. Rien n’est signé, mais la tendance est à l’optimisme côté marseillais.

Info FM, Jérémy Mathieu clarifie son avenir : Jérémy Mathieu nous a accordé un entretien dans lequel il parle de son avenir au Sporting. Il privilégie le club portugais mais ouvre également la porte à un retour en France et pourquoi pas à Monaco, qui l’a déjà contacté. « Oui, Monaco m’a approché. J’ai vu qu’ils ont recruté quelques joueurs importants, ils veulent se relancer. C’est un projet intéressant. On verra peut-être l’année prochaine, pourquoi pas. Mais je suis bien dans mon club et je veux finir ce que j’ai commencé. On verra s’ils sont toujours intéressés en fin de saison et pourquoi pas discuter, voir aussi ce que le Sporting veut faire avec moi. »

Double retournement de situation pour Sala. Alors que ce matin Ouest France annonçait que le transfert d’Emiliano Sala n’allait finalement pas se faire, Cardiff ayant tenté une manoeuvre qui a fortement déplu aux Canaris, à savoir baisser l’offre de transfert de 22 à 15 M€, Skysports assure cet après-midi que les Gallois sont proches d’un accord, à hauteur de 20,3 M€. L’attaquant argentin devrait donc rejoindre le Pays de Galles prochainement.

En bref en France

Info FM : Christopher Rocchia devrait être prêté du côté du FC Sochaux. Alors que la piste était quasiment abandonnée en début de semaine, le club doubiste a réactivé le dossier et le contact avec l’entourage du joueur. Selon toute vraisemblance et sauf retournement de dernière minute, le latéral gauche, en manque cruel de temps de jeu, devrait évoluer jusqu’à la fin de saison chez le 17e de Ligue 2. Selon nos informations, le prêt ne comportera pas d’option d’achat.

Comme le rapporte Skysports aujourd’hui, Watford ne souhaite pas vendre Abdoulaye Doucouré lors du mercato hivernal. Evalué à plus de 50 M€, le milieu de terrain, qui avait été acheté pour 10 M€ à Rennes, apparaît donc difficilement disponible lors de ce mercato hivernal. Il sera par contre plus compliqué de le retenir l’été prochain.

Ecarté par Rudi Garcia pour le choc face à Saint-Etienne ce soir, Kostas Mitroglou s’accroche à son contrat marseillais depuis plusieurs mois. Mais cette fois-ci, le clan du joueur et l’OM auraient convenu qu’un départ était la meilleure façon de mettre un terme à ce calvaire rapporte ce matin l’Equipe.

François Kamano est sur le départ de Bordeaux. Le Guinéen pourrait rejoindre Monaco dans les prochains jours ou Watford qui vient de s’immiscer dans le dossier. Les Girondins auraient reçu une offre de 16 M€ de la part du club anglais, alors qu’ils demandent toujours 20 pour leur ailier. Ils cherchent alors à le remplacer. D’après Sud Ouest, le nom du prometteur ailier de 19 ans de Troyes Bryan Mbeumo a été coché par les recruteurs, sans que le club ne se soit véritablement positionné.

C’est officiel en France

Stéphane M’Bia et Toulouse, c’est déjà fini. Le Téfécé vient de communiquer que Stéphane M’Bia quittait bien le club, après seulement 5 mois de présence. « En accord avec la Direction du TFC, Stéphane M’Bia a décidé de mettre fin à son contrat avec le TFC », peut-on lire. L’ancien Marseillais, âgé de 32 ans, n’aura disputé que 5 matches sous les couleurs toulousaines.

Mohamed Sissoko revient en France, en Ligue 2 à Sochaux.

Les infos du jour à l’étranger

Les Blues s’activent dans tous les sens. Le milieu argentin du Zenit, Leandro Paredes, est pressenti pour remplacer numériquement Fabregas, parti à Monaco. Une offre de 40M€ aurait convaincu le club russe de le laisser partir. La piste menant à Nicolo Barella de Cagliari semble quant à elle s’être refroidie ces derniers temps.

Bientôt un nouveau buteur ? Dans le même temps, Chelsea espère faire signer un nouvel attaquant cette semaine. Il pourrait s’agir de Gonzalo Higuain, actuellement prêté par la Juventus au Milan AC. Les discussions entre la Juve et les pensionnaires de Stamford Bridge avancent bien. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, l’attaquant international argentin serait à un pas de rejoindre les Blues.

En parallèle, Chelsea a semble-t-il progressé sur le dossier de l’attaquant de Bounemouth Callum Wilson. Les négociations avec son club s’intensifient ces derniers jours, mais nous sommes encore très loin d’un accord, étant donné que son club réclame 84 M€ aux Londoniens pour le lâcher.

Morata sur le départ. Et si Chelsea cherche activement un attaquant, c’est parce qu’Alvaro Morata serait tout proche de quitter le club. L’Atlético de Madrid discute actuellement avec l’Espagnol pour le faire revenir dans la capitale espagnole.

Toujours côté départ, David Luiz pourrait également partir, il est pisté par l’AS Monaco. Callum Hudson Odoi, lui, est toujours courtisé par le Bayern Munich, qui ne lâche pas l’affaire.

Le dossier Batshuayi bloqué. Quant à Olivier Giroud, lui, il est en fin de contrat dans 6 mois et il a déjà la possibilité de discuter avec d’autres clubs pour son avenir. Enfin pour Michy Batshuayi, son prêt du côté de l’AS Monaco n’a pas encore trouvé son issue. « Oui on est d’accord avec le joueur et avec Valence, ça bloque avec Chelsea qui pense plus à un transfert à l’heure actuelle. Pour le moment le dossier est bloqué », a déclaré Vadim Vasilyev en conférence de presse.

Krzysztof Piatek devrait rejoindre Milan. Comme l’expliquent plusieurs médias polonais, le goleador polonais devrait rejoindre l’AC Milan contre un montant situé entre 40 et 45 millions d’euros. D’après les informations de Weszlo, son transfert en Lombardie serait quasiment bouclé, une information confirmée par Tomasz Włodarczyk, journaliste de l’éminent journal polonais Przegląd Sportowy. « Krzysztof Piątek a 95% de chance de signer à l’AC Milan à la fin de la semaine », écrit-il.

En bref à l’étranger

Kiko Casilla (32 ans) est en route pour Leeds rapporte Skysports. Le portier espagnol du Real Madrid est attendu en Angleterre pour passer sa visite médicale.

Le bras de fer engagé entre Marko Arnautovic et son club, West Ham, pourrait prendre fin prochainement. Selon The Sun, le joueur autrichien devrait rejoindre le Shanghai SIPG cette semaine, avant le match de samedi prévu contre Bournemouth. L’équipe londonienne devrait toucher 35 M£ (environ 39 M€) pour la vente de l’avant-centre.

D’après les informations de la BBC, Bournemouth est proche de faire signer Chris Mepham, le défenseur de Brentford contre 15 millions de livres, soit près de 17 millions d’euros.

C’est officiel à l’étranger

Enric Gallego signe à Huesca. Huesca vient d’annoncer l’arrivée de sa première recrue hivernale, Enric Gallego. L’attaquant très prolifique d’Extremadure, actuel meilleur buteur de D2 espagnole (14 buts en 19 matches de Segunda Division), s’est engagé pour 3 saisons et demie avec la lanterne rouge de la Liga.

Yangel Herrera débarque à Huesca. Yangel Herrera, milieu de terrain vénézuélien de 21 ans, est prêté par Manchester City à Huesca jusqu’à la fin de la saison. Il évoluait jusqu’ici avec l’équipe affiliée des Citizens en MLS, le New York City FC.

Stiven Plaza rejoint Valladolid. La pépite équatorienne de 19 ans quitte l’Independiente del Valle et rejoint le club promu en Liga, avec qui il est maintenant sous contrat jusqu’en juin 2023.

Simone Scuffet rebondit à Kasimpasa. Grand espoir à son poste, Simone Scuffet n’a jamais réussi à confirmer son potentiel. Le gardien italien de 22 ans se retrouve prêté par son club de l’Udinese à la formation turque de Kasimpasa jusqu’à la fin de la saison.

Maximilian Wöber à Séville. Le club andalou vient d’officialiser l’arrivée de Maximilian Wöber, défenseur de 20 ans qui évoluait jusqu’ici à l’Ajax, qui est prêté avec option d’achat obligatoire estimée à 10,5M€. Il signera ensuite pour 4 ans avec les Espagnols.