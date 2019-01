Les infos du jour en France

Tout s’accélère au PSG. Le club parisien avance sur le recrutement d’un ou plusieurs milieux de terrain. Le dossier de Leandro Paredes serait même bouclé. Il y aurait un accord avec le Zénit et avec le joueur. On parle de 40M€ plus 5M€ en bonus. L’Argentin aurait passé sa visite médicale aujourd’hui au Qatar, avant de signer un contrat de 4 ans et demi.

L’autre joueur dont on parle beaucoup à Paris, c’est Allan le milieu brésilien du Napoli. D’ailleurs son coach Carlo Ancelotti a choisi de ne pas le faire jouer ce week-end, et s’en est expliqué en conférence de presse : « La semaine a été un peu troublée pour lui et il ne s’est pas beaucoup entraîné. Le club a toujours été clair pour Allan. Il n’est pas nécessaire de le vendre, le PSG le voulait, mais il y a ensuite des conditions et des négociations. Il sera très utile pour nous pour la deuxième partie de saison », a confié l’ancien entraineur du PSG.

Autre milieu pisté par le club parisien, Renato Sanches. Il devrait lui aussi rester dans son club cet hiver. C’est ce qu’a affirmé Niko Kovac en conférence de presse. « C’est vrai que le PSG était très intéressé. J’ai dit clairement à mes dirigeants que Renato ne partirait pas. Il est très bien en ce moment et je suis très heureux avec lui », a confié le technicien du club bavarois. Le dossier Idrissa Gueye, lui, est au point mort. Il n’y a pas eu d’offres du PSG, et de toute façon il faudra un chèque bien supérieur à 30M€ pour faire craquer les dirigeants d’Everton.

Dans le sens des départs, Christopher Nkunku chercherait une porte de sortie. Et Arsenal serait très intéressé par le profil du jeune parisien. Pour l’instant, les Gunners songeraient à demander un prêt avec une option d’achat.

Leonardo Jardim aurait déjà signé à Monaco. Quelques heures seulement après l’annonce de la mise l’écart de Thierry Henry, Skysports annonçait que Leonardo Jardim était en pole position pour revenir en tant qu’entraineur à l’AS Monaco. L’Equipe va plus loin aujourd’hui et annonce que le dossier serait réglé et que le retour du coach portugais sur le Rocher serait d’ores et déjà acté. Quelques mois seulement après son départ, le technicien portugais ferait un retour pour le moins surprenant.

Nantes bouge dans tous les sens. Après les terribles événements concernant Emiliano Sala, les dirigeants nantais veulent aller de l’avant. Ils espèrent pouvoir recruter pour renforcer l’équipe. Défensivement, l’ancien joueur de Metz, Simon Falette est ciblé par le club. Car les Canaris ont vu le jeune Matt Miazga, décevant depuis son arrivée à Nantes, quitter le club pour rentrer à Chelsea cet hiver. Il a officiellement été prêté à Reading jusqu’à la fin de saison. Dans le même temps, Nantes avancerait à grands pas sur le prêt du défenseur lillois Edgar Lé. Offensivement, les Canaris suivraient la piste du jeune Moussa Sylla qui évolue à l’AS Monaco. Les dirigeants nantais auraient abandonné celle menant à Valère Germain, Vahid Halilhodzic ayant des réticences à son sujet. Un autre nom circule avec insistance dans les travées de La Beaujoire, celui de Valentin Eysseric, le milieu français de la Fiorentina. Enfin, l’Islandais Kolbeinn Sigthorsson va lui être prêté en MLS. Plus précisément aux Vancouver Whitecaps pour un prêt d’un an sans option d’achat.

#ReadingFC are delighted to announce that @MattMiazga3 has joined the club on loan from @ChelseaFC until the end of the season. #MiazgaJoinshttps://t.co/IZto3rXaZj — Reading FC (@ReadingFC) 25 janvier 2019

En bref en France

Hier soir, Monaco a créé la sensation en annonçant que Thierry Henry était suspendu de ses fonctions d’entraineur. Et selon Nice-Matin, le club de la Principauté devra verser entre 10 M€ et 15 M€ d’indemnités de licenciement à l’ancien Gunner à qui il restait trois ans de contrat sur le Rocher.

L’attaquant de Rio Ave (8 buts inscrits en 14 matches de Liga NOS) prêté par le Napoli, Carlos Vinicius, est annoncé tout proche de l’AS Monaco. Et selon A Bola, l’ASM pourrait payer 10 M€ aux Partenopei qui ont cassé le prêt du joueur au Portugal.

C’est officiel en France

Arber Zeneli arrive à Reims. Le milieu offensif international kosovar, meilleur passeur d’Eredivisie avec Heerenveen arrive en Champagne. Selon nos informations, le transfert serait de 3 millions d’euros.

| Arber Zeneli zet zijn carrière mogelijk voort in de Ligue 1. De aanvaller heeft toestemming om af te reizen naar Frankrijk en te onderhandelen over een contract met Stade de Reims. Wanneer club en speler tot een akkoord komen, vertrekt Zeneli deze winter uit Friesland. pic.twitter.com/FeRpzFM4ws — sc Heerenveen (@scHeerenveen) 25 janvier 2019

Dorian Bertrand prêté à l’AS Béziers. Le milieu offensif d’Angers arrive en prêt dans la formation de Ligue 2.

L'AS Béziers a le plaisir d’annoncer l’arrivée en prêt jusqu’à la fin de saison de Dorian Bertrand, en provenance du SCO Angers https://t.co/SPgBxUiyU0 #TeamASB — AS Béziers (@ASBeziersFoot) 25 janvier 2019

Les infos du jour à l’étranger

Diego Godin se rapproche encore un peu plus de l’Inter. Libre en juin prochain, le capitaine emblématique de l’Atlético de Madrid, Diego Godin, (32 ans) se trouve bien sur le départ. Selon les informations de Sky Italia, le défenseur uruguayen aurait même passé sa visite médicale avec l’Inter Milan pour un transfert en juin prochain. Après neuf ans de bons et loyaux services chez les Colchoneros, Godin va donc tourner la page de son aventure à Madrid.

En bref à l’étranger

Info FM : Estadio Deportivo révèle que Newcastle et Fulham se sont positionnés récemment pour le milieu de terrain du Séville FC Ibrahim Amadou. Selon nos informations, Stuttgart s’est également rapproché de l’entourage du joueur. Mais l’ancien Lillois ne souhaite pas quitter le club espagnol cet hiver et la formation andalouse n’est pas chaude pour céder son joueur en janvier.

Le FC Valence cherche à recruter un attaquant et Chicharito Hernandez (West Ham) est la priorité. Selon Marca, le club ché a envoyé une première proposition de 8 millions d’euros aux Hammers.

Selon les informations de Sky Sports, les négociations se poursuivraient entre West Ham et le Celta Vigo pour le transfert de Maxi Gomez (22 ans). Le Celta ne lâchera pas son attaquant en-dessous de sa clause libératoire fixée à 50 millions d’euros.

D’après les informations de Sky Sport Italia, la Lazio et la Juventus Turin ont trouvé un terrain d’entente pour Martin Caceres (31 ans). L’Uruguayen devrait revenir chez la Vieille Dame, où il a déjà joué entre 2012 et 2016. Le transfert est estimé à 600 000 €.

Cedric Soares (27 ans) est en passe de quitter Southampton. Le défenseur portugais effectue en ce moment même sa visite médicale du côté de l’Inter. Il va être prêté avec option d’achat.

Courtisé par le Borussia Dortmund, Wifried Zaha devrait rester à Crystal Palace cet hiver. C’est ce qu’a annoncé Roy Hodgson, le coach des Eagles en conférence de presse, assurant qu’il n’y avait aucun contact entre les deux clubs. « Il n’y a eu aucune négociation entre le Borussia Dortmund et Crystal Palace. Wilfried a signé un contrat à long terme avec Crystal Palace. Il est notre joueur. »

Selon The Sun, Asmir Begovic est sur le départ après avoir perdu sa place à Bournemouth. La publication britannique assure que plusieurs écuries suivent son cas dont Manchester City.

Arrivé cet été, Ivan Santini pourrait déjà quitter Anderlecht. Après la rumeur envoyant le Croate à Cardiff, l’attaquant est dans le viseur de clubs chinois et saoudiens. Le club belge est vendeur, d’autant qu’il aimerait recruter deux nouveaux joueurs à ce poste, et réclame 5 M€ d’après la DH.

C’est officiel à l’étranger

Victor Moses prêté par Chelsea au Fenerbahce. L’ailier droit des Blues est prêté 18 mois en Turquie.

Sergi Guardiola rejoint le Real Valladolid. L’attaquant de Cordoba rejoint le club présidé par Ronaldo jusqu’en juin 2023. Il était prêté en première partie de saison à Getafe.

Antonio Sanabria au Genoa. L’attaquant du Bétis Séville est prêté jusqu’à la fin de la saison en Italie par les Andalous.

Tra addestramenti e partitelle, dopo il discorso alla squadra del patron, il programma è andato avanti per le lunghe. Sabato è fissata un’altra sessione. Quella dell’ante-vigilia per la messa a punto dei particolari. #EmpoliGenoa Leggi qui https://t.co/3WmiE2pwfT pic.twitter.com/HrvRSYsEGq — Genoa CFC (@GenoaCFC) 25 janvier 2019

Sébastien De Maio prêté à l’Udinese. Le défenseur de Bologne rejoint donc la ville d’Udine jusqu’à la fin de la saison.

Marcello Trotta part à Frosinone. L’attaquant de Sassuolo rejoint Frosinone, actuel 19e de Serie A.

Alexander Isak prêté à Willem II. L’attaquant suédois de 19 ans du Borussia Dortmund est donc prêté au club néerlandais jusqu’à la fin de la saison.