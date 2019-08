Les infos du jour en France

Le Paris Saint-Germain a tous les regards braqués sur lui. En effet, les champions de France sont en pleines discussions finales avec le Barça afin de conclure le dossier Neymar. Alors que les deux clubs étaient d’accord sur un montant de 170 M€ mais pas encore sur les modalités finales du transfert comme le prêt d’un joueur, les Catalans auraient changé leur fusil d’épaule. On parle maintenant d’une somme comprise entre 120 et 150M€ plus le transfert d’Ivan Rakitic et le prêt d’Ousmane Dembélé. Mais alors que le Croate serait d’accord pour rejoindre Paris, le Français ne souhaiterait pas quitter Barcelone. Ce refus radical pourrait donc faire échouer le retour de l’Auriverde chez les Blaugranas. Cependant, au rythme des négociations actuelles, tout peut arriver, et ce, jusqu’à la dernière minute. Si le Brésilien retourne au Camp Nou, Paris jouira de ressources financières pour tenter de lui trouver un remplaçant. Plusieurs noms circulent depuis quelques jours dans le domaine offensif, notamment celui de Mario Mandzukic, poussé vers la sortie à la Juve, Paulo Dybala, qui plaît beaucoup à Leonardo, Mauro Icardi, indésirable à l’Inter, ou encore Christian Eriksen, à qui il reste seulement un an de contrat à Tottenham. Par ailleurs, Paris devra boucler certains dossiers en défense et au poste de gardien. Kevin Malcuit, du Napoli, Raphaël Guerreiro, de Dortmund, Gianluigi Donnarumma, de l’AC Milan et Keylor Navas, du Real, peuvent toujours atterrir dans la capitale d’ici le 2 septembre.

Avec le rachat de l’OGC Nice par INEOS, les Aiglons vont pouvoir passer à l’attaque en cette fin de mercato. Plusieurs dossiers sont sur le point d’être finalisés notamment ceux du Lorientais Alexis Claude-Maurice (21 ans) et de l’Ajacide Kasper Dolberg (21 ans). Ces deux jeunes joueurs devraient être ainsi les premières recrues de l’ère Ratcliffe. En effet, L’Équipe rapporte que les attaquants sont déjà sur la Côte d’Azur et effectueraient leur visite médicale qui mènerait à la signature d’un contrat.

À Monaco, l’entraîneur Leonardo Jardim aurait fait de Luiz Gustavo sa priorité pour la fin du mercato. Le milieu de terrain marseillais, également courtisé par le Fenerbahçe, viendrait compenser la non-avancée des dossiers Mario Lemina, Tiémoué Bakayoko et Franck Kessié.

Les infos du jour à l’étranger

Après avoir été mis dans la liste des joueurs intransférables, Blaise Matuidi pourrait finalement être conservé par la Juventus Turin. Titulaire contre Parme, le milieu de terrain de 32 ans devrait l’être également contre le Napoli, comme l’indique la Gazzetta dello Sport. Par ailleurs, le quotidien italien ajoute que l’ancien Parisien ne compte rien lâcher et que ses dirigeants ne l’ignorent pas.

Toujours en Italie, Mauro Icardi refuse catégoriquement de plier bagage. Le joueur s’accroche dur comme fer au club lombard, qui le pousse pourtant vers la sortie. Selon la Gazzetta dello Sport, une réunion s’est tenue ce mardi dans le but de réaffirmer la ligne de conduite du club à l’égard de l’Argentin. Mais ce dernier reste obstiné et déterminé à rester. L’Inter n’exclurait pas l’idée de voir son joueur saisir les autorités compétentes pour dénoncer le traitement qui lui est réservé. Le quotidien transalpin ajoute même que l’objectif du joueur serait d’obtenir une résiliation de contrat. Un scénario rocambolesque qui révèle de réelles tensions existantes.

Les officiels du jour

Les Girondins de Bordeaux annoncent l’arrivée de Gabriel Lemoine, qui évoluait au Club Bruges KV (Belgique). L’attaquant âgé de 18 ans a signé un contrat de trois ans avec la formation de Ligue 1. Enfin, après deux saisons passées au Séville FC, le Brésilien Guilherme Arana quitte l’Andalousie. Le défenseur s’est engagé en faveur de l’Atalanta sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

