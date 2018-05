Le PSG sur le point de perdre 2 pépites. Considéré comme l’un des meilleurs talents en devenir de Paris, Yacine Adli pourrait quitter le club. L’Équipe a jeté un grand froid en annonçant que le milieu de terrain allait probablement filer du côté d’Arsenal. Mais ce n’est pas tout, un autre jeune Rouge-et-Bleu serait en bisbille avec ses dirigeants : le défenseur Stanley N’Soki. Agé de 19 ans, ce dernier est lié au PSG par un contrat stagiaire jusqu’en 2019. Courtisé en Espagne ainsi qu’en Italie, N’Soki craint que ses dirigeants le bloquent s’il refuse de signer un contrat de prolongation au PSG.

Gianluigi Buffon au Paris Saint-Germain ? L’affaire semble bien engagée. Sauf que le quotidien italien La Gazzetta dello sport apporte un bémol. Aujourd’hui, l’ancien gardien de la Juventus connaîtra la sanction infligée par l’UEFA pour son coup de sang contre l’arbitre du quart de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Et d’après le journal transalpin, une très lourde sanction pourrait remettre en question son arrivée dans la capitale française. A suivre.

Louis Nganioni a été mis à l’essai par les New York Red Bulls (MLS). Le latéral gauche français de 22 ans, a été autorisé par l’Olympique Lyonnais pour passer quelques jours avec l’équipe première.

Selon les informations de L’Équipe, le Stade Malherbe de Caen serait en discussions avancées avec Fabien Mercadal, auteur d’une bonne saison à la tête du Paris FC, pour prendre la succession de Patrice Grande à la tête de l’équipe première.

Momo Sissoko (33 ans) pourrait faire son retour en France selon Le Parisien. L’ancien milieu du Paris SG, qui a évolué en Inde, en Chine, en Indonésie et au Mexique, serait en contact avec Brest, Le Havre et l’AC Ajaccio.

Selon les informations de Ouest-France, le FC Nantes aurait abandonné la piste menant à Jocelyn Gourvennec. Le quotidien révèle également que le président nantais Waldemar Kita plancherait sur d’autres pistes comme Roberto Donadoni (Bologne), Luis Castro (Guimaraes) et Miguel Cardoso (Rio Ave).

L’AC Ajaccio a annoncé que son entraîneur Olivier Pantaloni a prolongé son contrat de trois années supplémentaires.

Zidane surprend tout le monde. « C’est le moment pour tous. Pour moi, l’effectif, le groupe. Je sais que c’est bizarre, mais c’est important. Je devais faire ça pour tous. Ce que je pense c’est que cette équipe doit continuer à gagner et a besoin d’un changement. Après trois ans, elle a besoin d’un autre discours, d’une autre méthodologie. C’est pour ça que j’ai pris cette décision. J’aime vraiment ce club, mais aussi le président qui m’a donné l’opportunité de venir jouer ici. Je l’en remercierais toute ma vie. Mais aujourd’hui, pour moi, c’est l’heure de changer », a indiqué Zinedine Zidane devant la presse ce jeudi. Une décision qui créée forcément un tremblement de terre au Real Madrid et dans le monde du football plus largement. Et après avoir annoncé son départ, Zinedine Zidane a assuré qu’il n’entraînera pas la saison prochaine. « Je ne vais pas entraîner pour l’instant. Je ne cherche pas d’autre équipe. »

Info FM : Si le Club Bruges a été sacré champion de Belgique, le Standard de Liège a terminé en trombe, notamment grâce à son milieu offensif belgo-brésilien Junior Edmilson. Ce dernier dispose, selon nos informations, de plusieurs touches avec des clubs espagnols, italiens et allemands, mais pas encore avec des formations françaises.

Riyad Mahrez est sur le départ vers Manchester City, et Leicester City serait prêt à miser près de 50 M€ sur Jack Grealish (22 ans), milieu offensif d’Aston Villa, auteur d’une belle saison en Championship.

Sky Sport Italia explique que l’AS Roma et Justin Kluivert seraient tombés d’accord sur les bases d’un contrat. Reste maintenant à se mettre d’accord avec l’Ajax Amsterdam, qui n’entend pas laisser filer son attaquant cet été.

Jorginho (26 ans) est attendu comme le prochain renfort de Manchester City selon les informations publiées par Sky Sports. Le milieu de terrain international italien de Naples se serait déjà entendu avec les Citizens sur les bases d’un contrat.

Annoncé dans le viseur de Chelsea, le milieu offensif brésilien de la Lazio Rome Felipe Anderson figurerait également sur les tablettes de West Ham, à en croire les informations de Sky Sports.

Après un prêt mitigé à Stoke City, Kurt Zouma est de retour à Chelsea. Mais le roc défensif tricolore pourrait rapidement refaire ses valises. Selon la Nazione, la Fiorentina rêverait de se faire prêter l’international tricolore.

Ivan Marcano, en fin de contrat avec le FC Porto, finalise son départ à l’AS Roma. Le défenseur central espagnol passe actuellement sa visite médicale.

L’Athletic Bilbao annonce l’arrivée d’Eduardo Berizzo sur son banc. L’Argentin a signé un contrat d’un an.

C’est officiel, Dusko Tosic (33 ans) quitte Besiktas après trois saisons. L’ancien Sochalien prend la direction de la Chine et du Guangzhou R & F.

Frank Lampard s’est engagé avec Derby County pour prendre les rênes de l’équipe première en Championship. L’ex-international anglais a signé un contrat de trois ans.

Everton nomme Marco Silva au poste d’entraîneur

