Les infos du jour en France

À Lyon, on attend des renforts cet hiver. En manque de temps de jeu à l’AS Roma, Javier Pastore pourrait retourner en France et donc à l’OL. L’ancien joueur du PSG a ouvert la porte à un retour en Ligue 1. Un prêt de six mois avec une option d’achat serait à l’étude. Cependant, la fragilité physique de l’Argentin pourrait refroidir les ardeurs lyonnaises.

Toujours à Lyon, la piste Olivier Giroud pourrait prendre de l’ampleur un peu plus après les déclarations de l’attaquant français. « La France fait partie des solutions. Il y a de grandes chances pour qu’il y ait du changement car je n’ai plus assez de temps pour m’exprimer. On va s’asseoir autour d’une table et prendre la meilleure décision pour moi », a lâché l’ancien Gunner.

Les infos du jour à l’étranger

Pour remonter la pente, Manchester United a prévu un grand ménage durant ce mercato hivernal. Dans le sens des départs, Nemanja Matic est courtisé par plusieurs clubs dont les Spurs de José Mourinho qui souhaiterait le recruter. En manque de temps de jeu avec les Red Devils, le milieu de terrain serbe pourrait également débarquer en Italie. En effet, son agent avait un rendez-vous ce lundi avec la direction sportive de l’AC Milan pour discuter d’un éventuel transfert.

Quant à Marcos Rojo, il est plus que jamais sur le départ. Manchester United a d’ailleurs mis le défenseur argentin de 29 ans sur la liste des transferts. Les deux jeunes pousses Angel Gomes et Tahith Chong pourraient aussi changer d’air cet hiver. Les deux joueurs sont en fin de contrat en juin 2020. Les dirigeants anglais veulent prolonger les deux espoirs mais ils sont libres de négocier un contrat avec leurs prétendants dès ce mois de janvier. Pour Angel Gomes, le Real Madrid et le FC Barcelone seraient grandement intéressés par ses services. Quant à Chong, la Juventus aurait montré son intérêt.

En revanche, le principal animateur de ce mercato ne devrait pas être l’international français, Paul Pogba. Selon nos informations, son agent Mino Raiola négocierait avec plusieurs clubs pour un départ de Manchester United durant l’été prochain. Le Real Madrid, la Juventus et le PSG seraient en discussions pour s’attacher les services de la pioche. Pogba aurait même demandé à Blaise Matuidi des renseignements sur le club parisien. Enfin, Chris Smalling prêté cet été à la Roma, voudrait rester au sein du club italien et l’option d’achat pourrait être levée. Un montant de 16 millions d’euros est évoqué.

Dans le sens des arrivées, Erling Braut Haaland pourrait débarquer chez les Red Devils et réaliser le souhait d’Ole Gunnar Solskjaer de recruter un attaquant. Le buteur de 19 ans est séduit par le projet mancunien et son option secrète à seulement 20 millions d’euros, sont des atouts considérables dans le dossier. Cependant, il faudra convaincre son agent Mino Raiola et vaincre la rude concurrence de la Juventus ou encore du Borussia Dortmund.

On reste en Angleterre où selon les tabloïds anglais, le Real Madrid aurait proposé Isco à Chelsea. En Italie, le retour de Zlatan Ibrahimovic au Milan AC se précise. L’attaquant suédois de 38 ans pourrait débarquer d’ici le 30 décembre. Les pensionnaires de San Siro ont accédé à sa requête de signer un contrat de 18 mois, avec des bonus conséquents en cas de qualifications européennes.