Les infos du jour en France

Nice prépare des coups ! Les pensionnaires de l’Allianz Riviera veulent un milieu de terrain et un ailier. Pour le milieu, le club azuréen voudrait encore faire son marché à Wolfsbourg cet hiver. Sky Italia annonce que les Aiglons suivraient Luiz Gustavo. Nice-Matin précise toutefois que son salaire et le prix demandé par les Allemands seraient élevés. De plus, son profil ne ferait l’unanimité au sein de l’écurie de Bundesliga. Toujours au rayon arrivée, la piste Memphis Depay n’a pas été abandonnée par les Aiglons. Le club français espère un prêt avec option d’achat.

Du côté des départs, Mathieu Bodmer pourrait être libéré de son contrat. Son nom a été cité à Caen ces derniers jours. Mouez Hassen, lui, est dans le viseur du Stade Rennais. L’Équipe annonce que les Bretons pensent à lui pour compenser le départ de Paul Nardy. Prêté à Nice, Ricardo Pereira (Porto) serait dans le viseur d’Arsenal assure le Daily Star. Mais Arsène Wenger a nié en conférence de presse. Saïd Benrahma plaît lui au Gazélec Ajaccio et à Guingamp, selon France Football.

Paris s’agite en coulisses ! Jesé agacerait les dirigeants parisiens annonce L’Équipe. Le quotidien sportif explique que le joueur cristalliserait les tensions en interne. Durant ses vacances, l’ancien joueur du Real Madrid aurait coupé son téléphone. Une attitude qui n’a pas été appréciée par le PSG. La Roma, très intéressée par sa venue, serait elle aussi étonnée de l’attitude de l’attaquant. Hier, Nasser Al-Khelaïfi a démenti la rumeur Sakho au micro de Canal+ : « J’adore Mamadou Sakho. Le joueur, la personne aussi. Mais on n’a pas parlé avec lui ». En quête d’une doublure à Edinson Cavani, le PSG a coché le nom de Lucas Alario (River Plate). Mais cette piste est désormais à oublier. Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a mis un terme à ce dossier : « On parle avec le coach (afin de trouver un attaquant de plus). Ce ne sera pas Lucas Alario, c’est sûr ». Javier Pastore, lui, pourrait partir pour la Chine. Selon Sport, le Hebei Fortune serait sur ses traces. Cependant, l’agent du joueur a démenti un possible départ cet hiver.

L’OL sur le bon chemin ! À la recherche d’un nouvel attaquant, l’Olympique Lyonnais s’approche de son objectif. Selon La Gazzetta dello Sport, la Lazio a baissé ses exigences de 15 M€ à 7 ou 8 M€ pour Filip Djordjevic. Et l’OL serait également en négociations pour Jonathan Cafu (Ludogorets). Joint par nos soins, l’agent du joueur a confirmé l’approche des Gones. Le joueur est emballé, et son représentant nous a confié se rendre en France la semaine prochaine pour négocier sans préciser avec quel club (l’ASSE serait aussi sur les rangs).

En bref en France

Info FM : En fin de contrat à Lens, Loïck Landre est d’accord avec le Genoa qui lui propose un contrat de 4 ans. Mais l’écurie italienne veut le récupérer dès cet hiver. Si cela se faisait, il signerait pour 4 ans et demi.

Info FM : Si l’Olympique de Marseille est en pole pour David Henen (Everton), Lille est toujours sur le dossier selon nos informations. Luis Campos connaît bien le joueur qu’il a croisé à Monaco.

Selon Ouest France, Andy Delort aurait donné sa préférence au Stade Rennais. L’ancien Caennais ne s’est pas imposé chez les Tigres (Mexique) depuis son départ cet été. Le responsable du recrutement du club serait en route pour le Mexique avec son agent.

Cet hiver, l’OM est prêt à mettre entre 30 et 40 millions d’euros pour Dimitri Payet. Le club pensait aussi inclure un joueur dans la transaction afin de convaincre West Ham. « Marseille veut inclure un joueur en échange, ils sont désespérés à l’idée de le faire revenir. Mais nous ne sommes intéressés par aucun des joueurs en question. L’opération est au point mort. Nous n’avons absolument aucune envie de vendre Dimitri »,a confié un proche du club anglais.

Concernant Morgan Sanson, La Provence indique que le joueur est actuellement en pleine réflexion. Il hésiterait entre rester en France et tenter sa chance à l’étranger où la Roma et Bournemouth sont intéressés. De son côté, le MHSC ne serait pas contre récupérer un joueur de l’OM dans l’affaire. Le nom de Romain Alessandrini est cité.

Pour compenser le départ de Paul Nardy, le Stade Rennais pense à Mouez Hassen (Nice) pour devenir la doublure de Benoît Costil avance L’Équipe.

« Ntep est un joueur intéressant, mais je ne peux pas en dire plus », a confié Valérien Ismaël (Wolfsbourg) au sujet de Paul-Georges Ntep (Rennes).

Interrogé par Le Progrès, Christophe Galtier a fait un point mercato : « J’ai prévenu mes joueurs que j’avais émis le souhait auprès des dirigeants de recruter deux éléments dans le secteur offensif. Nous devons corriger le tir. Pour l’heure, nous n’avons discuté avec aucun joueur. » Le nom d’Hervé Bazile (Caen) est mentionné par L’Équipe. Mais cette piste demeure compliqué puisque les Verts voudraient un prêt.Une solution qui n’intéresse pas Caen.

Selon La Voix du Nord, Steven Ribéry, le frère de Franck, va enfin s’engager avec Boulogne-sur-Mer. Arrivé cet été, il n’avait pas été qualifié pour des raisons financières.

C’est officiel !

Le FC Metz a confirmé l’arrivée en prêt de Cheikh Diabaté.

#Mercato C’est désormais officiel, Cheick Diabaté est prêté pour les 6 prochains mois au FC Metz ! https://t.co/uvfYbhmXAN pic.twitter.com/ks1cw35xn3 — FC Metz ☨ (@FCMetz) 5 janvier 2017

Bordeaux prête son attaquant suédois Isaac Kiese Thelin à Anderlecht, jusqu’en fin de saison.

L’attaquant suédois Isaac Kiese Thelin est prêté par Bordeaux au #RSCA pour les six prochains mois ! #COYM pic.twitter.com/YF5g4O9YyZ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 5 janvier 2017

Les infos du jour à l’étranger

Naples dépouillé ? Le club italien est sollicité cet hiver. Plusieurs clubs sont séduits par Faouzi Ghoulam. Chelsea, le Bayern Munich ou encore le PSG ont été liés à l’international algérien. La prolongation de celui qui va jouer la CAN avec les Fennecs ne serait pas en bonne voie annonce la presse italienne. Toujours au rayon prolongation, les Partenopei ont bon espoir de faire signer un nouveau bail à Dries Mertens. On parle d’un contrat jusqu’en 2021. Toutefois, Everton serait intéressé par le Belge. Omar El Kaddouri, lui, intéresserait plusieurs clubs dont Bologne et Sassuolo. Nice a été cité un temps parmi ses prétendants. De son côté, Manolo Gabbiadini serait dans le viseur de Southampton.

En bref à l’étranger

Info FM : Babacar Gueye s’apprête à quitter Hanovre. L’ancien attaquant de Troyes est attendu aujourd’hui à Zulte Waregem pour passer sa visite médicale. Si tout va bien, il devrait s’engager pour un prêt de six mois en Belgique.

Voetbal International révèle que le latéral droit va quitter Fenerbahçe cet hiver. Accompagné de son agent Mino Raiola, il discuterait avec le club d’Al Whada aux Émirats Arabes Unis.

Agacé du comportement de Chicharito, le Bayer Leverkusen aurait choisi de mettre le Mexicain en vente. Selon Sport Bild, le club allemand acceptera une offre de 25 M€.

Le directeur de la communication du BvB a démenti l’information selon laquelle un club chinois aurait offert 150 millions d’euros pour Aubameyang. « Au Borussia, nous n’avons pas d’information sur ce sujet. Nous ne préoccupons pas de ces rumeurs ».

« Vidal à Chelsea avec Conte ? Ce sont des bêtises », a confié Carlo Ancelotti. Toujours au Bayern Munich, Holger Badstuber intéresse Cologne. Un départ pour le coup n’est pas à exclure cet hiver.

Selon la Gazzetta dello Sport, Ricardo Rodriguez (Wolfsbourg) aurait dit oui à l’Inter Milan. Le média transalpin précise que le latéral suisse aurait refusé une approche de l’Olympique de Marseille.

Selon la presse italienne, le Genoa aurait fait part au Benfica de son intérêt pour Adel Taarabt. Son nom a été lié il y a quelques jours à Lens.

O Globo annonce que Brandão a signé dans le club brésilien de Tricordiano. L’ancien joueur de Marseille est attendu dans la semaine.

Libre de tout contrat depuis son départ de Crystal Palace en fin de saison dernières, Emmanuel Adebayor cherche un point de chute lui qui va jouer la CAN avec le Togo. Selon Le Matin, il a été proposé une dizaine de fois au FC Sion. Le club suisse a refusé. Le président de Sion a confié à son sujet : « Il est complètement carbonisé. »

C’est officiel !

Bruges a annoncé l’arrivée de Carlos Strandberg (CSKA Moscou). Il a signé jusqu’en 2021.