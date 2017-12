Les infos du jour en France

L’OL prépare des coups. Plusieurs départs pourraient intervenir en janvier. Surtout pour des joueurs en manque de temps de jeu. On pense bien sûr à Mapou Yanga-Mbiwa, qui intéresse l’Inter Milan et la Fiorentina, à Clément Grenier, qui a clamé ses envies de départ, ou encore à Jordan Ferri, pisté notamment par le Stade Rennais. Le cas du prêté Aldo Kalulu pourrait aussi faire l’objet de discussions. Actuellement à Sochaux, le jeune attaquant serait dans le viseur de Norwich. Enfin, les cas de Houssem Aouar et de Nabil Fékir, suivis par le FC Barcelone, seront aussi au cœur de l’actualité. Les deux pépites lyonnaises font l’objet d’un intérêt des Blaugranas pour le mois de juin prochain. Dans le sens des arrivées, les Rhodaniens cherchent avant tout une doublure à Lucas Tousart, qui est beaucoup sollicité depuis le début de saison. Le dossier Léo Dubois pourrait aussi être finalisé alors que Presse-Océan annonçait un accord entre le joueur et l’OL. Enfin, le nom de Hatem Ben Arfa, en grosse difficulté au PSG, a aussi circulé dans les rangs lyonnais.

En bref en France

Info FM : Selon nos informations, le FC Nantes, le SM Caen et le Toulouse FC s’intéressent à Fakhreddine Ben Youssef. Mais ce n’est pas tout, l’international tunisien (23 sélections, 4 buts) a fait l’objet de plusieurs offres concrètes du Vitória Guimarães SC et de deux clubs turcs, Sivasspor et Bursaspor. Au Portugal, le Sporting s’est aussi renseigné à son sujet. À noter que selon les informations de La Presse de Tunisie, l’attaquant serait également dans le viseur de Montpellier. Le club belge de Lokeren se serait aussi positionné sur le dossier.

Face à une situation compliquée au classement, l’AS Saint-Etienne a décidé de réagir en se renforçant sérieusement lors du mercato hivernal. Voici les dernières pistes. Le journal régional Le Progrès fait le point sur les différentes pistes abordées par l’ASSE : Lamine Sané (30 ans), Damien Da Silva (29 ans), Yann M’Vila (27 ans), Souahilo Meïté (23 ans) et Paul-Georges Ntep.

Selon les dires du Progrès, l’international espoirs français, Jonathan Bamba, pourrait être transféré lors du mercato hivernal, permettant ainsi à l’ASSE de toucher un peu d’argent et d’éviter le risque de le voir partir librement dans six mois.

Alors que son contrat avec Montpellier expire en juin prochain, Kévin Bérigaud pourrait changer d’air dès cet hiver. Selon les informations de L’Équipe, l’avant centre français de 29 ans pourrait s’envoler à Chypre chez le club de Paphos, modeste huitième du championnat.

Du haut de ses 25 ans, Christophe Hérelle pourrait passer au niveau supérieur. Le défenseur central troyen serait dans les plans du FC Porto selon les informations d’A Bola.

Lille devra réussir à se renforcer, malgré l’interdiction de recrutement, pour parvenir à se maintenir en Ligue 1. Pour cela, le rappel des joueurs prêtés est la solution envisagée. Des discussions ont été engagées en ce sens avec Eder, l’attaquant portugais prêté au Lokomotiv Moscou (où il a inscrit 3 buts cette saison), et Xeka, le milieu de terrain portugais prêté à Dijon. Les deux joueurs seraient intéressés à l’idée de revenir au LOSC en janvier.

Selon Le Parisien, West Bromwich envisagerait de renvoyer Krychowiak au PSG dès janvier prochain. Problème : le PSG ne compte plus sur l’international polonais, et envisagerait de le vendre définitivement.

C’est officiel en France

L’entraîneur Christophe Galtier a signé ce matin avec le LOSC !

Christophe #Galtier a paraphé ce matin son contrat le liant avec le LOSC. Conférence de presse à venir à 13h. pic.twitter.com/T84FfS9t0w — LOSC (@losclive) 29 décembre 2017

Les infos du jour à l’étranger

Une révolution se prépare à l’Atlético. Avec les arrivées de Diego Costa et Vitolo officiellement en janvier, le front de l’attaque semble bien garni chez les Colchoneros. C’est pour cela que plusieurs noms sont cités pour quitter le club en janvier. Il y a bien sûr celui de Kevin Gameiro, en manque de temps de jeu, de Yannick Carrasco, placé sur la liste des transferts par Diego Simeone, de Nico Gaitan, de Luciano Vietto et bien sûr de Antoine Griezmann, qui affole l’Espagne et notamment le FC Barcelone. Les situations de Jan Oblak, suivi par le PSG, et de Filipe Luis, visé par Galatasaray, seront aussi étudiées. Enfin dans le sens des arrivées, trois noms ont été inscrits sur la short-list des dauphins du Barça : Vincent Aboubakar de Porto, Aleix Vidal du Barça et Rodri, révélation du début de saison à Villarreal.

En bref à l’étranger

Face à l’inflation des prix sur le marché des défenseurs, le FC Barcelone commence à s’inquiéter. Car la clause libératoire insérée dans le contrat d’Umtiti au moment de sa signature apparaît désormais presque comme une belle affaire ! Elle s’élève « seulement » à 60 M€ rapporte Sport.

L’arrivée de Paco Jémez sur le banc de Las Palmas va faire des dégâts. Loïc Rémy et Oussama Tannane, tous deux arrivés cet été, se sont ainsi déjà vus signifier qu’ils devaient se chercher un autre club en janvier selon Marca.

Plusieurs joueurs du FC Barcelone risquent de quitter la Catalogne en janvier. Selon le quotidien Sport, 5 éléments sont concernés par un départ : Rafinha, Gerard Deulofeu, Aleix Vidal, Javier Mascherano et Arda Turan.

Revenu à Chelsea cet été, après un prêt en Hongrie à Ujpest, Kylian Hazard (22 ans) se cherche donc un club pour janvier, comme l’a indiqué son père Thierry Hazard dans les colonnes du quotidien belge Le Soir.

Sous contrat à Chelsea jusqu’en 2020 et courtisé sérieusement par le Real Madrid, Eden Hazard a refusé une prolongation de contrat avec les Blues. C’est en tout cas ce que révèle son père, Thierry, qui s’est exprimé dans les colonnes du Soir.

Schalke 04 pourrait finalement perdre sa perle rare. Leon Goretzka, sous contrat chez le club de Gelsenkirchen jusqu’à l’été 2018, devrait finalement atterrir à Liverpool, gratuitement l’été prochain selon les informations de Bild. À noter que le FC Barcelone et le Bayern Munich n’ont pas encore fait une croix sur Goretzka et que le dossier n’est donc pas encore bouclé.

Liverpool chercherait à vendre Divock Origi selon les informations d’ESPN. Les dirigeants des Reds seraient en discussions avec leurs homologues de Wolfsbourg afin de le vendre définitivement. Il est actuellement prêté dans le club allemand.

Barré par Firmino à Liverpool, l’international anglais de 28 ans, Daniel Sturridge, pourrait être tenté par un départ dans le but d’obtenir plus de temps de jeu. Southampton est intéressé. Mais ce n’est pas le seul. Luke Shaw, en difficulté à Manchester United, et surtout Theo Walcott, remplaçant de luxe à Arsenal et déjà approché par le passé pour un retour sont sur la short-list des Saints. Il faudra également penser à remplacer Virgil van Dijk. Et pour cela, ils pensent à Alfie Mawson, défenseur central de Swansea âgé de 23 ans, sous contrat jusqu’en 2020. Enfin, le nom du prometteur latéral gauche de Fulham, Ryan Sessegnon, courtisé par les cadors anglais, est également sur la liste des Saints.