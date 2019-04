« La leçon de Benzema »

En Espagne, le Real l’a emporté au forceps hier soir contre Huesca sur le score de 3 buts à 2. Et c’est Karim Benzema qui a endossé le costume du héros. Il a délivré les Madrilènes à la 89e minute d’une jolie frappe enroulée. « Benzema sauve les meubles », titre ainsi Marca en ajoutant que le Français en est déjà à son 23e but cette saison, toutes compétitions confondues. Autre statistique intéressante, le numéro 9 du Real a désormais marqué contre toutes les équipes qu’il a affrontées en Liga, soit 34 équipes dans sa carrière. « La leçon de Benzema », écrit le journal As.

Messi bientôt devant Pelé

On reste en Espagne, avec Messi qui fait la une de Mundo Deportivo. La Pulga n’en finit plus d’affoler les compteurs depuis ses débuts avec les Blaugranas, et elle pourrait bientôt dépasser le roi Pelé ! Alors qu’il vient d’égaliser le record de Casillas concernant le plus grand nombre de victoires en Liga, Messi se rapproche maintenant de celui de Pelé qui a marqué 643 buts avec Santos. Il en est à seulement 50 réalisations note Mundo Depotivo. Et quand on sait que l’Argentin est déjà à 41 buts cette saison, sur l’ensemble des compétitions, on se dit que le record de la légende du Brésil pourrait bien tomber !

La Juve lance l’opération Kean 2024

En Italie, le jeune Moise Kean continue de faire les gros titres. Ces derniers jours la presse n’a d’yeux que pour lui et ce lundi Tuttosport nous apprend que la Juve lance déjà l’opération Kean 2024. Après les récents exploits de son attaquant de 19 ans, la Vieille Dame crie Bingo. Et elle compte bien le prolonger, pour s’assurer un carton plein en cas de revente. Son contrat se termine en 2020 et « l’axe Nedved- Raiola sera la clé gagnante » dans ce dossier explique Tuttosport.