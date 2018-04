Koulibaly, nouveau héros de Naples

Victorieux de la Juventus, à Turin, hier soir (1-0), le Napoli est revenu à seulement un point de la Vieille Dame à quatre journées de la fin et peut plus que jamais rêver du titre en fin de saison. Et les Napolitains le doivent en grande partie à Kalidou Koulibaly, auteur d’un coup de tête victorieux à la 90e minute sur un énième corner. Le Franco-Sénégalais est salué partout en Italie ce matin. « Kalidoubum », titre notamment le Corriere dello sport. La Gazzetta dello sport rappelle, elle, qu’il y a une semaine, Naples était à 7 points de la Juve. Une semaine plus tard, seulement un point sépare les deux formations. La beauté du football a encore frappé.

Mourinho craint d’être « tué » en cas de défaite en Cup

Qualifié pour la finale de la Cup face à Chelsea, Manchester United aura l’occasion le 19 mai prochain de sauver sa saison en remportant un trophée. Cependant, José Mourinho semble avoir la pression. Le technicien portugais a avoué en conférence de presse qu’il craignait d’être « tué par tous les observateurs et surtout par ses détracteurs » en cas de défaite en finale de la Cup. « Quand je ne gagne pas, vous me tuez. Parce que vous faites ça presque tout le temps. Quand je ne gagne pas vous me tuez et c’est ce que vous êtes prêts à faire si je ne gagne pas la finale. »

Giroud « a aplati » Southampton

En finale, Manchester United retrouvera donc Chelsea, qui s’est qualifié hier après-midi en battant Southampton (2-0). Un succès obtenu grâce à un nouveau but d’Olivier Giroud. L’international français a ouvert le score pour les Blues et fait la une de la presse anglaise ce matin. « Giroud a aplati Southampton », titre notamment le Times. Il s’agit de son quatrième but depuis son arrivée à Chelsea au dernier mercato d’hiver.