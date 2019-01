Qu’est-ce qui détermine aujourd’hui le niveau d’un joueur ? Si d’aucuns utilisent les mots sous-coté et surcoté, il y a bien une raison. En règle générale, les meilleurs joueurs se payent au prix fort. Combien valent donc les meilleurs joueurs du Monde à l’heure actuelle ? C’est à cette question que le Centre international d’étude du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse) a répondu dans sa 245e lettre hebdomadaire. En évaluant la valeur des joueurs et le prix qu’ils ont pu coûter à leur nouveau club.

Grâce à un algorithme bien à eux, les scientifiques se basent, pour évaluer les prix des joueurs, sur des conditions de bases que sont : l’activité en club et en sélection (à savoir le nombre de matches joués), les performances dans ces équipes, les buts marqués, l’âge, le poste et le niveau de la Ligue dans laquelle ils évoluent. Viennent ensuite les valeurs économiques à savoir le niveau économique du club vendeur, celui du club acquéreur. Enfin, les données du joueur sur sa durée de contrat, l’année de son dernier transfert, sa valeur comptable, sa stabilité et enfin sa nationalité. Avec ces données, le CIES peut donc évaluer une valeur.

Mbappé premier, Griezmann onzième

Sans réelle surprise, puisqu’il s’agit de l’étoile montant du football européen, Kylian Mbappé arrive en tête avec une valeur estimée à 218,5 millions d’euros. Seul autre joueur a dépasser les 200 millions d’euros, Harry Kane (200,3 M€) se classe donc second. Le dernier homme à monter sur le podium est un coéquipier de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Le Brésilien Neymar est estimé aujourd’hui à 197,1 million d’euros.

Raheem Sterling, le joueur de Manchester City, occupe une surprenante quatrième position avec un coût estimé à 188,5 millions d’euros pour le club qui le voudrait. Mohamed Salah, qui a rencontré Sterling la semaine passée, vaudrait quelque 184,3 millions d’euros. Sixième position pour la Joya, Paulo Dybala. L’Argentin représenterait un investissement de 171,9 millions d’euros. L’autre international de l’Albiceleste, Lionel Messi, le talonne avec une valeur estimée à 171,2 millions d’euros. Romelu Lukaku, qui a désormais un rôle de supersub sous Solskjaer, vaudrait près de 10 millions d’euros de moins (162 M€) quand Philippe Coutinho, qui peine au Barça, serait évalué à 157 M€. Enfin, Leroy Sané, l’Allemand de Manchester City, est lui estimé à 156,1 M€. Et dire que, juste après lui, on retrouve Antoine Griezmann (Atlético Madrid) à 155,2 M€...