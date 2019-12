Raiola s’excuse pour le transfert raté de Pogba

C’est l’interview qui fait la une aujourd’hui en Angleterre. Le Daily Telegraph a dévoilé un entretien exclusif réalisé avec le super agent du football mondial, Mino Raiola. Celui qui a notamment sous son aile Zlatan Ibrahimovic, Erling Haland ou encore Paul Pogba s’est longuement confié sur son quotidien et son métier. Mais justement au moment d’évoquer l’actualité du milieu de terrain français, l’Italien a tenu à s’excuser pour le transfert raté de son poulain en direction du Real Madrid. « Il y avait un intérêt du Real Madrid, mais Manchester ne l’a pas laissé partir et je suis désolé, parce que je pense que Paul étant français il aurait rejoint Zidane. Cela aurait été un facteur important dans l’histoire du football français », a-t-il expliqué. Raiola aura sans doute l’occasion de se racheter lors des prochains mercatos.

Mundo Deportivo répond aux journaux madrilènes

Hier, Marca et As, en chœur, se déchaînaient sur leurs premières pages, poursuivant les polémiques arbitrales du Clasico. Les deux quotidiens pro-Real Madrid sous-entendaient que le FC Barcelone influençait l’arbitrage, notamment au Camp Nou et lors des Clasicos. Des accusations qui évidemment ne sont pas restées sans réponse. Ce matin, Mundo Deportivo consacre un article où le quotidien catalan explique que dernièrement les Madrilènes ont aussi profité de décisions avantageuses avec la VAR. Ce fut notamment le cas lors du match de Ligue des champions contre le PSG en novembre dernier. Alors que l’arbitre avait désigné le point de penalty et expulsé Thibaut Courtois, il était revenu sur sa décision avec l’aide de la VAR et finalement sifflé une faute parisienne au milieu de terrain. Bref, la VAR n’a pas fini de faire parler surtout en Espagne.

L’Inter passe la seconde pour Vidal

L’Inter Milan va être actif cet hiver. Les pistes se multiplient pour les Lombards notamment au milieu de terrain. Dernièrement, les noms de Rodrigo De Paul de l’Udinese ou de Dejan Kulusevski, prêté à Parme par l’Atalanta, sont venus noircir les premières pages des gazettes. Tout comme celui d’Arturo Vidal du FC Barcelone. Ce matin on retrouve le nom du Chilien en une du Corriere dello sport et de la Gazzetta dello sport. Pour les deux journaux italiens, l’Inter a passé la seconde pour tenter de convaincre le joueur de rejoindre ses rangs. Giuseppe Marotta est convaincu que c’est le joueur qu’il faut à l’effectif d’Antonio Conte afin de continuer à concurrencer la Juve. Ce dernier réclame des renforts depuis le début de saison, face aux cadences infernales du calendrier européen.