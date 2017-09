La crise. Il n’y a pas d’autres mots pour décrire la situation que traverse actuellement l’équipe nationale d’Algérie. La défaite face à la Zambie a laissé des traces chez des Fennecs qui n’iront pas au Mondial 2018, quatre ans après avoir fait vibrer la planète foot au Brésil. Quelques jours seulement après ce naufrage, le président de la Fédération Algérienne de Football, Kheireddine Zetchi, avait annoncé la couleur. « Nous avons dit aux joueurs que le 5 septembre à Constantine était une date qui marquait le début d’une révolution dans le football algérien (...) Quatre à cinq joueurs vont quitter la sélection, car n’étant plus en mesure d’apporter le plus attendu d’eux. Je ne peux pas donner de noms à l’heure actuelle, mais ce qui est certain c’est que ces joueurs ne seront pas convoqués lors des prochains matchs et stages des Verts. Cela ne veut pas dire qu’ils seront définitivement écartés". La FAF a donc décidé de trancher dans le vif et a confirmé son intention dans un communiqué publié sur son site officiel hier.

« Le staff technique de la sélection nationale de football, dirigé par M. Lucas Alcaraz, s’est réuni afin d’étudier les perspectives d’avenir à la lumière de l’élimination de l’Algérie de la course à la Coupe du monde 2018. Après discussion et concertation, et compte tenu de la rareté des dates FIFA et, donc, du peu d’opportunités qui sont offertes pour découvrir de nouveaux talents, il a été décidé de tirer profit de la prochaine confrontation de la sélection algérienne face au Cameroun, le 7 octobre 2017 à Yaoundé, pour convoquer et voir à l’œuvre quelques nouveaux joueurs. Toutefois, cela ne signifie aucunement que les joueurs qui ne seront pas convoqués pour ce match sont définitivement écartés de la sélection. Tous les joueurs éligibles à la sélection algérienne, y compris ceux qui ne seront pas concernés par la prochaine confrontation, demeurent sélectionnables ».

Mahrez, Slimani et Bentaleb écartés

Et on connaît les noms des premiers joueurs écartés par Alcaraz et son staff. Le Buteur et Compétition ont annoncé que le coach espagnol a remis ce week-end une liste élargie à la FAF pour le match du 7 octobre contre le Cameroun. Ainsi, on apprend que Riyad Mahrez (Leicester), Islam Slimani (Leicester) et Nabil Bentaleb (Schalke 04) n’ont pas reçu de convocation. Les raisons de ces choix ne sont pas encore connues. D’autres éléments pourraient encore être sacrifiés au moment de la liste finale précise Compétition. Les noms de Carl Medjani (Sivasspor), Adlène Guedioura (Middlesbrough) et Faouzi Ghoulam (Naples) sont aussi avancés par nos confrères de La Gazette du Fennec. Un grand ménage en perspective ! Les médias algériens assurent, en revanche, que des joueurs tels que Yacine Brahimi, Sofiane Feghouli, Aïssa Mandi, Ryad Boudebouz ou encore Rafik Halliche seront bien présents. Ishak Belfodil et Ismaël Bennacer ont aussi été convoqués.

Si la FAF a décidé de sévir auprès des joueurs, Lucas Alcaraz n’a pas été ménagé non plus. Compétition explique que le président Kheireddine Zetchi, qui a d’ailleurs remercié plusieurs dirigeants, dont le DTN Fodil Tikanouine, a rencontré hier son sélectionneur. Et le rendez-vous n’a pas été de tout repos pour l’ancien entraîneur de Grenade. Zetchi aurait "poussé une gueulante contre Lucas Alcaraz" d’après le média algérien. Le patron de la FAF ne serait pas du tout satisfait de la gestion du coach qu’il a pourtant confirmé après l’élimination lors des qualifications au Mondial 2018. Il aurait fixé plusieurs objectifs à Alcaraz, à savoir montrer un visage et un jeu plus séduisant, mettre l’accent sur la discipline, apporter sa touche personnelle et finir sur une bonne note face au Cameroun (octobre) et au Nigéria (novembre). Il voudrait au moins un nul contre les Lions Indomptables et une victoire contre les Super Eagles. Les prochaines semaines risquent encore d’être agitées du côté de l’équipe nationale d’Algérie !