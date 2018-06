L’Angleterre se divise sur la défaite face aux Belges

Battue par la Belgique hier soir (0-1), l’Angleterre se réveille mitigée en ce vendredi matin. En effet, deuxième du groupe derrière les Diables Rouges, les Three Lions se coltineront la Colombie en 8e de finale, mais sont dans la partie dite facile du tableau final de la Coupe du monde. Ce qui provoque une division dans la presse du pays sur la stratégie adoptée. Pour le Daily Star, les coéquipiers de Harry Kane sont de « chanceux perdants » de se retrouver dans cette partie de tableau. En revanche, le Daily Mail interpelle le sélectionneur anglais Gareth Southgate après son choix d’avoir laissé les titulaires sur le banc pour ce match : « tu penses toujours que c’était une idée intelligente de mettre l’équipe remplaçante, Gareth ? », se demande le journal. Ils auront la réponse mardi à 20h lors du 8e de finale.

Gabriel Jesus pointé du doigt au Brésil

C’est peu de dire que les Brésiliens n’impressionnent pas en ce début de Coupe du monde. Mais pour la presse brésilienne, certains joueurs inquiètent même. C’est le cas notamment de Gabriel Jesus. L’attaquant auriverde n’a toujours pas trouvé le chemin des filets dans ce Mondial et peine dans le jeu collectif. Ce qui amène le quotidien Extra à écrire que l’attaquant de Manchester City est actuellement « pire que Fred lors de la Coupe du monde 2014 » dans son pays. Jesus devra répondre désormais sur le terrain, et ce dès lundi en 8e de finale face au Mexique.

Olé répond à la une de l’Équipe

Ce matin le journal L’Equipe se projette déjà sur le choc de demain entre la France et l’Argentine en 8e de finale de la Coupe du monde. Le quotidien français lâche ce titre « no pasarà », « il ne passera pas », en référence aux problèmes que pourrait poser Lionel Messi demain. C’est toute la défense des Tricolores qui devra bloquer le quintuple Ballon d’Or pour espérer rallier les quarts de finale. Mais les Argentins et notamment la rédaction de Olé ont été mis au courant de cette une. Alors comme le match est lancé, ils ont répondu. La une du quotidien argentin ce matin est la même que L’Équipe, mais avec le titre « Pasarà », « il passera ». Réponse demain à 16h !