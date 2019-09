« La fièvre jaune »

En Angleterre, a eu lieu la surprise du week-end. En effet, Nowich City a créé la sensation en battant le double champion de Premier League en titre 3 buts à 2. Avec encore un but de Teemu Pukki. Et forcément la chute des Skys Blues fait beaucoup parler ce dimanche outre-Manche. « Attention à l’écart », se régale le Daily Mail. Pour le Daily Express, les Citizens se sont fait « terrasser par des Canaries ». The Daily Telegraph parle plutôt de « fièvre jaune », et enfin d’après The Indenpendent, ce sont les Canaries qui volent haut.

Ansu Fati a encore frappé

Un joueur a brillé hier, et fait la une en Espagne, et en particulier en Catalogne. Il s’agit d’Ansu Fati. Le jeune joueur blaugrana a encore brillé hier, ouvrant le score face à Valence et permettant Barça de l’emporter assez largement 5 buts à 2. « Ansu, de quelle planète viens-tu ? », se demande Sport. Le jeune crack de 16 ans fait aussi la couverture de Mundo Deportivo. Le journal catalan explique que Fati a de nouveau sorti un grand match, et qu’il est sorti sous les acclamations du public du Camp Nou.

l’Inter en tête, « la Vieille Dame tremble »

On part enfin en Italie, où la Juve n’a pas réussi à se défaire de la Fiorentina, les deux équipes se sont quittées sur un match nul et vierge. Mais dans le même temps, l’Inter Milan a pris les 3 points et avec eux la tête de la Serie A. Victoire (1-0) des Nerazzurri contre l’Udinese, grâce au but de Stefano Sensi. Un match « à sens unique », s’amuse le Corriere dello sport. Le club lombard fait aussi la une de la Gazzetta dello sport, l’Inter en tête alors que « la Vieille Dame tremble » selon le quotidien transalpin. Du côté du Quotidiano Sportivo aussi, on choisit les Nerazzurri pour la couverture du journal. « Conte gouverne », titre le média italien.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10