Les quotidiens anglais sous le choc

Après la rencontre d’hier face à West Ham, l’hélicoptère du président du club de Leicester s’est écrasé. Le crash a eu lieu près du stade de Leicester comme le rapporte le Sunday Telegraph. Mais à l’heure actuelle, on ne sait toujours pas s’il y a des blessés et quelle est leur identité. Aucune communication officielle non plus concernant la présence à bord ou non de Vichai Srivaddhanaprabha, le milliardaire thaïlandais et propriétaire des Foxes. La nouvelle de l’accident a choqué la presse anglaise. Le quotidien The Independent a lui aussi réagi à cette triste nouvelle en expliquant que l’hélicoptère s’était écrasé sur le parking du stade. Claude Puel, un temps évoqué parmi les possibles personnes à bord, a démenti sa présence et a donné des nouvelles rassurantes sur France Info

Un CR7 « spatial »

On revient à des nouvelles plus joyeuses avec la presse italienne, qui s’émerveille de la performance de Crisitano Ronaldo à la Juventus ! Un CR7 « spatial » titre la Gazzetta Sportiva, auteur d’un doublé dont une magnifique frappe, le Ballon d’Or 2017 a permis à la Vieille Dame d’arracher la victoire 2-1 face à Empoli. « Un CR7 et une Juve en Or » titre Tuttosport. Il faut dire qu’après 10e journée de Serie A, la Juve en est à 28 points pris sur 30 possibles. Un parcours des plus impressionnants.

« Un Clásico reste toujours un Clásico »

En Espagne, le match le plus attendu de l’année a lieu cet après-midi. Il s’agit bien sûr du Clasico. Le Barça, leader de la Liga, accueille un Real Madrid en difficulté sur ce début de saison. Et pour la première fois depuis 2007, ce match se jouera sans Lionel Messi, ni Cristiano Ronaldo mais « un Clásico reste toujours un Clásico » pour le journal As. Pour Mundo Deportivo en revanche, c’est surtout un Clásico inédit. Sans les deux virtuoses donc, mais avec la VAR et ce pour la première fois. Une victoire des Blaugranas pourrait bien signer la fin de Lopetegui déjà en bien mauvaise posture. D’ailleurs, sur ce point-là, le journal Sport est formel Le Barça devra être « sans pitié ».