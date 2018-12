« Je veux marquer l’Histoire », disait Kylian Mbappé aux prémices de sa carrière. Quand certains y voyaient de l’arrogance, d’autres devinaient déjà la soif de vaincre du gamin et son incroyable ambition. Depuis, peu doute encore du talent de celui qui vient tout juste de souffler ses 20 bougies. En à peine deux ans et demi, le monde du football a vu éclore devant ses yeux l’un des futurs meilleurs joueurs de la planète. Ce que Mbappé a réalisé sur cette période, peu voire aucun autre joueur aussi jeune ne l’a réalisé. C’est pourquoi nous pensions nécessaire de retracer le parcours incroyable de cet enfant de Bondy qui est aujourd’hui en 2018, l’un des Français qui comptent le plus dans le monde, et pas seulement du ballon rond.

Tout a commencé donc, en région parisienne où le petit Kylian est coaché alors par son père, Wilfried, dans le club de sa ville Bondy. Très vite repéré, c’est à Monaco qu’il décide d’aller faire ses classes. Il efface alors Thierry Henry des tablettes en termes de précocité que ce soit lors de son premier match en professionnel, où il a à peine 16 ans, ou lorsqu’il marque son premier but sous les couleurs monégasques. Les records tombent ensuite les uns après les autres sur la scène nationale ou continentale. Après seulement une saison, Mbappé décide de retourner dans sa région natale et signe donc au Paris Saint-Germain. Avec un objectif clairement affiché : gagner la Ligue des champions !

Mais avant de voir son but atteint, l’ancien Monégasque doit se rappeler qu’il a déjà remporté le plus grand trophée possible en football : la Coupe du monde. En juillet dernier, avec les Bleus, où il bat aussi sans cesse des records de précocité, il remporte le Mondial en Russie. Que ce soit en 8e, en demie ou encore en finale, le Parisien joue un grand rôle dans la conquête de la deuxième étoile bleue. Nous vous proposons donc de retrouver tous ces moments, plus en détails, dans notre vidéo située juste au-dessus. L’occasion aussi de prendre un petit peu de recul sur cette folle ascension, des terrains de Bondy au stade Loujniki de Moscou, lieu de la consécration pour Mbappé. Mais aussi, sans doute, du point de départ d’une carrière sans limites.