Paris en tête, trois équipes au coude-à-coude pour la Ligue des champions, des surprises en milieu de tableau comme Amiens ou Dijon ou encore une lutte intense pour le maintien. Cette première partie de saison en Ligue 1 a été intense et réserve encore bien du suspense pour la phase retour. Mais au-delà des performances collectives et du classement, plusieurs joueurs se sont mis en évidence. Voici notre onze de cette phase aller.

Anthony Lopes (Olympique Lyonnais) : après une saison mitigée, l’international portugais a su rebondir lors du virage pris par son club. À l’OL, le gardien fait désormais figure de dernier des Mohicans des joueurs cadres formés au club (Gonalons, Lacazettte, Tolisso, Umtiti). Il ne s’en porte pas plus mal car il enchaine les excellentes prestations. Outre sa performance remarquée face à l’OM il y a une semaine, Lopes a également battu son record d’invincibilité. Toutes compétitions confondues, il a préservé sa cage durant 672 minutes (527 rien qu’en Ligue 1). Inviolé durant 8 matches sur les 19 joués, il s’affirme comme le meilleur gardien de Ligue 1 durant ces 6 premiers mois.

Léo Dubois (FC Nantes) : révélation de la saison dernière, le latéral droit du FC Nantes a confirmé en cette première partie de saison tout le bien que l’on pensait de lui. Que ce soit défensivement, où son sens du placement et ses interventions font de Nantes la troisième défense du championnat, ou offensivement (4 passes décisives et un but), le joueur de 23 ans fait partie des meilleurs latéraux du championnat. Pas étonnant que plusieurs grosses écuries s’intéressent à lui.

Vitorino Hilton (Montpellier) : c’est tout un symbole que de retrouver l’ancien Marseillais dans ce onze. À 40 ans, Hilton est le patron de la défense la plus imperméable du championnat, celle de Montpellier. Depuis le passage à cinq derrière, le Brésilien a retrouvé toute sa solidité et son sens de l’anticipation et a permis au MHSC de réaliser une très belle première partie de saison en accrochant Paris et Marseille sur sa pelouse ainsi que Monaco à Louis II et l’OL au Groupama Stadium.

Marquinhos (PSG) : intégré dans la rotation avec Thiago Silva et Kimpembe, le défenseur central brésilien s’impose au fil des matchs comme le patron de l’arrière-garde parisienne. Avec 13 matchs de Ligue 1 lors de cette phase aller, il est le défenseur central le plus aligné à égalité avec Kimpembe. Toujours aussi solide défensivement, il a aussi apporté sa taille sur coup de pied arrêté avec deux réalisations.

Jérôme Roussillon (Montpellier) : on a parlé d’Hilton, mais comment ne pas évoquer l’ancien Sochalien qui anime le couloir droit du MHSC ? Véritable révélation de cette phase aller, il a été aussi performant défensivement qu’offensivement où il a délivré deux passes décisives et inscrit deux buts. Pisté notamment par Marseille et Monaco, va-t-il terminer la saison dans l’Hérault ? Rien n’est moins sûr.

Luiz Gustavo (Marseille) : certains ont douté de lui à son arrivée sur la Canebière. Mais le Brésilien, débarqué de Wolfsburg, leur a rapidement répondu et s’est très rapidement imposé comme le taulier à l’OM. Titulaire indiscutable désormais dans le 4-2-3-1 de Rudi Garcia, il a aussi montré son talent de finisseur avec cinq réalisations. Le coach olympien l’a même récompensé du brassard de capitaine à plusieurs reprises.

Neymar (PSG) : le joueur le plus cher de l’Histoire du foot a rapidement marché sur la Ligue 1. Avec Cavani et Mbappé, il forme un trio infernal qui enfile les buts et les actions de classe comme des perles. À titre individuel, le Brésilien est sur des statistiques impressionnantes : en 13 matchs, il a inscrit 11 buts et délivré 9 passes décisives. Mais l’ancien Barcelonais sera surtout attendu en février prochain lorsque l’heure de la Ligue des Champions et du Real Madrid aura sonné.

Nabil Fekir (Lyon) : s’il y a bien un Lyonnais à ressortir de cette première moitié de championnat, c’est bien lui. Buteur, passeur, dribbleur, meneur de jeu, capitaine de son équipe, l’international français a tout fait. Statistiquement déjà avec 13 buts et 3 passes décisives. Puis dans l’attitude ensuite, où il a été un capitaine exemplaire, ne relâchant jamais ses efforts et montrant toujours l’exemple à ses partenaires.

Florian Thauvin (Marseille) : il a enfin conquis le public du Vélodrome. Après un premier passage délicat sur la Canebière, l’ancien Bastiais a enfin pris le contrôle du jeu marseillais et amené les Olympiens à une solide 4e place après 19 journées. Auteur de 8 buts et de 8 passes décisives, il est un des grands artisans de la première partie de saison réussie de l’OM. Il a d’ailleurs été appelé en septembre, octobre et novembre en Équipe de France.

Edinson Cavani (PSG) : alors que l’en pensait que Kylian Mbappé ou Neymar allait être les patrons de l’attaque parisienne, il faut bien avouer que c’est à l’Uruguayen que revient ce rôle lors de la phase aller. Avec 19 buts en 18 matchs (!), Cavani est plus que jamais le meilleur buteur de Ligue 1. Surtout, il a sorti le PSG plus d’une fois d’une situation compliquée comme au Vélodrome en octobre dernier.

Falcao (AS Monaco) : s’il n’y avait pas Cavani, ce serait certainement lui le meilleur buteur de Ligue 1. El Tigre, avec quasiment une moyenne d’un but par match (15 en 16 apparitions) a tenu son rang en cette phase aller et confirmé son grand retour en forme qui avait notamment permis à l’ASM d’être championne de France l’année dernière. Le Colombien devra néanmoins tenir ce rythme afin de laisser Monaco sur le podium en fin de saison.