L’Espagne cherche les coupables de la déroute

Éliminée par la Russie après une folle séance de tirs aux buts, l’Espagne est donc sortie par la petite porte de ce Mondial dans le pays de Vladimir Poutine. La Roja doit désormais se poser les bonnes questions, elle qui n’a plus atteint les quarts de finale d’une grande compétition depuis l’Euro 2012 qu’elle avait remporté. Ce matin, certains journaux pointent déjà du doigt les coupables de cet échec. Superdeporte demande même à Florentino Pérez, le président du Real Madrid, s’il est « satisfait » de son comportement et de ses choix. Désigner Julen Lopetegui comme entraîneur du Real Madrid à quatre jours d’un début de Coupe du monde n’a peut-être pas été son meilleur coup. Pour AS de son côté, c’est tout simplement « la fin d’une génération », celle des Piqué, Ramos ou encore Iniesta.

Subasic, nouveau héros croate

Véritable star de la séance de tirs aux buts hier soir face au Danemark avec trois tentatives stoppées, Danijel Subasic est le nouveau héros de tout un pays ce matin. En effet, la presse croate le porte en triomphe et emploie à tue-tête le mot de « héros » pour le désigner. Même si Kasper Schmeichel a lui aussi été brillant dans l’exercice, le Monégasque a donc fait mieux et a qualifié son pays pour son premier quart de finale depuis 1998. Un journal croate le désigne même comme « le lancement croate en Russie ». Tout un peuple rêve désormais d’une demi-finale, vingt ans après.

La presse belge met la pression sur son équipe

Après l’Espagne hier, un autre favori du Mondial va-t-il tomber aujourd’hui ? Le Brésil est en danger face au Mexique, mais les Belges peuvent aussi tomber dans le piège des Japonais. Pourtant, pour la presse belge ce matin, leur équipe est archi-favorite face aux Nippons et une élimination serait vue comme un véritable affront. C’est pourquoi La Dernière Heure ordonne une victoire ce soir : « pas d’excuse, on doit passer ! », lâche le média local. De quoi rajouter de la pression à Hazard, De Bruyne et consort ?