José Mourinho le crie haut et fort depuis des semaines. Il veut un banc pour le début de saison prochaine. Il ne devrait pas manquer de proposition, lui qui possède l’un des plus grands palmarès de la planète. Pour séduire les présidents de clubs et le grand public, le Portugais de 56 ans multiplie les interventions dans les médias. Il faut dire qu’il a du temps libre depuis son éviction de Manchester United en décembre dernier. Il n’a visiblement pas terminé sa tournée médiatique.

Le Special One était l’invité de DAZN, une plate-forme de vidéo en ligne. Sans doute conscient que son image s’est dégradée depuis sa dernière expérience manquée chez les Red Devils, le coach au chômage a bien voulu jouer au petit jeu de l’introspection. « Mes qualités ? Les connaissances, l’expérience et une ambition sans limites. Mes faiblesses ? Je suis un terrible mauvais perdant. C’est horrible pour ceux qui n’ont pas la même motivation que moi. »

Mourinho : « certains de mes joueurs me qualifieraient de bâtard »

Réputé pour ses provocations mais aussi son intelligence et son charisme, Mourinho s’est carrément laissé aller à parler de lui à la première personne. « José est un homme calme et émotif mais l’entraîneur est pragmatique, émotionnellement intelligent, mais dominant. Le péché, c’est que les gens connaissent le coach plus que la personne » regrette-t-il. Adulé par certains et détesté par les autres, Mourinho a bien conscience que sa personnalité fascine.

Son côté "Docteur Jekyll et de M. Hyde" n’a jamais laissé indifférent, y compris pour les joueurs qui sont passés sous ses ordres. « Comment me décriraient mes joueurs ? Ça dépend... Certains d’entre eux... Certains d’entre eux me qualifieraient de bâtard » reprend-il dans un sourire. Des joueurs comme Paul Pogba ou plus lointain Cristiano Ronaldo ne diraient peut-être pas le contraire, eux qui ont fini par se brouiller avec le coach. De quoi freiner les envies d’un président d’embaucher le double vainqueur de la Ligue des Champions ? Réponse cet été.