Les défenseurs les plus chers de l’histoire

Ce matin, l’Angleterre est sous le choc. Un nouveau record de transfert a été battu hier avec l’annonce officielle de Liverpool. Le club de Jürgen Klopp a déboursé 75 millions de livres, soit 84 millions d’euros pour s’offrir le Néerlandais de Southampton Virgil van Dijk. C’est un nouveau record mondial pour un défenseur. En effet, après Jaap Stam en 1998 (du PSV à MU), Rio Ferdinand en 2000 et 2002 (De West Ham Leeds, et de Leeds à MU), Lilian Thuram en 2001 (de Parme à la Juventus), Thiago Silva en 2012 (de l’AC Milan au PSG), Kyle Walker en 2017 (de Tottenham à M.City) et Benjamin Mendy (de Monaco à M ; City), c’est désormais Virgil van Dijk qui se retrouve en tête de ce classement des défenseurs les plus chers de l’histoire du football mondial.

Le jour J pour Coutinho : le 3 janvier

Ce transfert de van Dijk est une bonne nouvelle pour les supporters de Liverpool, qui pourrait en cacher une mauvaise... Celle concernant Philippe Coutinho. La star du club est toute proche de signer au FC Barcelone, comme c’est le cas déjà depuis plusieurs mois... Et aujourd’hui la presse catalane l’affirme, à l’image de Sport, l’heure de vérité approche ! Les dirigeants barcelonais et les agents du joueur vont se rencontrer le 3 janvier pour finaliser l’opération... Un transfert qui pourrait coûter environ 140 millions d’euros au Barça.

Mandzukic et Dzeko refusent la Chine

En Italie, le Corriere dello sport annonce ce jeudi que Mario Mandzukic (Juventus) a refusé la Chine. Une offre de 30 millions d’euros et un contrat de 2 ans venant du Hebei Fortune. Mais ce n’est pas tout, Edin Dzeko (AS Roma) aurait lui aussi décliné une offre chinoise... Le Romain préfère rester en Italie selon les informations du journal italien. Décidément, la Serie A plaît beaucoup en Asie et les clubs chinois sont bien décidé à dynamiter le marché hivernal.