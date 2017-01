Nike a mis les petits plats dans les grands. Pour le lancement de sa dernière paire de crampons, l’équipementier américain a pris la peine de réunir l’ensemble des médias internationaux du côté de Munich. Un choix pas anodin pour la sortie de son bébé, l’Hypervenom 3. Entièrement conçue pour les attaquants racés, cette chaussure a été présentée au monde entier par le local de l’étape, le buteur polonais Robert Lewandowski. Accompagné par d’autres spécialistes de but tels qu’Edinson Cavani, Harry Kane, Gonzalo Higuain ou encore Marcus Rashford, le joueur du Bayern Munich a pu admirer ces nouveaux crampons affichant plusieurs grandes nouveautés.

Disponible en deux versions, une basse ou une montante, l’Hypervenom 3, qui offre pour la première fois la même technologie pour ses deux versions de chaussure, saute immédiatement aux yeux. Premièrement à cause de ses couleurs flashys, ensuite de par ses coussins de mousse multi-couches Poron® intégrés dans une partie supérieure Flyknit, plaqués sur toute la zone dédiée au contact avec le cuir. Une curiosité qui a demandé du temps et que nous a expliqué Nathan VanHook, le chef designer de Nike Football. « Cela nous a pris deux ans pour réaliser cette technologie. Ils sont mous quand vous recevez le ballon et deviennent plus fermes quand vous décidez de frapper, surtout en pleine course. » Une nouveauté qui n’est pas la seule. Car encore une fois, Nike s’est également attaqué à la semelle. « Nous nous étions fixés plusieurs objectifs dont celui de permettre aux joueurs d’être plus ancrés au terrain pour de meilleurs changements de direction », explique VanHook avant de détailler les évolutions apportées par la marque au swoosh.

Des coussins et une semelle revisitée

« En ce qui concerne la semelle, elle est plus flexible. C’était une demande spéciale des attaquants de ce type. Nous avons installé deux types de crampons sur la partie avant de la chaussure pour permettre à la semelle d’avoir ce genre de mouvement. Il y a donc ceux en rond pour frapper plus facilement, et ceux en V pour plus d’adhérence. Cela permet donc d’adhérer plus facilement au terrain, d’être plus mobile. » Enfin, afin de fournir un ajustement personnalisable, « l’Hypervenom 3 utilise trois mètres de câbles Nike Flywire (le modèle précédent d’Hypervenom n’avait qu’un mètre) dans les canaux flottants qui peuvent être ajustés à la préférence par le système de laçage latéral », ajoute la marque américaine.

Et qu’en pensent les serial buteurs pour qui ont été confectionnées ces chaussures ? Rencontré pour l’occasion, l’attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani, qui était déjà l’un des ambassadeurs de l’Hypervenom 2, semble plus que ravi. « Ça fait trois ans que je joue avec les Hypervenom, et sincèrement je me sens bien avec ce modèle. Les génies qui travaillent sur ces chaussures recherchent toujours les améliorations. Et pour l’Hypervenom 3, ça se ressent. La forme de la chaussure change pour atteindre la perfection. » Même son de cloche chez Marcus Rashford. « J’aime voir le temps que les créateurs ont passé sur cette technologie. Je profite pleinement d’améliorations telles que cette plus grande adhérence de la balle et une faculté de mouvements plus grande ». De son côté, Kylian Mbappé estime que « ce qui change techniquement, c’est au niveau du toucher de ballon. On le sent vraiment avec cette chaussure. » Un bien-être dont vous pourrez profiter dans une dizaine de jours puisque l’Hypervenom 3 sera disponible sur le site Nike à partir du 30 janvier prochain.