L’impensable rumeur Griezmann-MU

Alors que Miguel Angel Gil Marin a lâché hier l’information qui devait mettre fin au feuilleton Antoine Griezmann de ce début d’été, le tabloïd anglais, The Sun aurait-il tout relancé ce matin avec sa une ? Selon le média, Manchester United est prêt à venir concurrencer le FC Barcelone sur le dossier du champion du monde jusqu’à la dernière minute. Les Red Devils seraient prêts à mettre 95 millions de livres, soit 106 millions d’euros, sur la table pour convaincre les Colchoneros de leur céder leur homme fort. Problème, ces derniers ont fixé la clause libératoire du Français à 120 millions d’euros au 1er juillet lorsque Grizou a prolongé son contrat l’an dernier. La somme proposée par MU pourrait se révéler insuffisante. Surtout en l’absence de Ligue des Champions, quels arguments Manchester peut-il faire valoir auprès de Griezmann pour qu’il décline finalement le Barça ? Sûrement pas beaucoup.

Sarri veut Mauro Icardi

Il n’est même pas encore officiellement l’entraîneur de la Juventus Turin, mais si l’on en croit le Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ferait déjà part de ses envies aux dirigeants turinois. Selon le média, le technicien italien voudrait absolument l’attaquant de l’Inter Milan, Mauro Icardi, sous ses ordres l’an prochain afin de mener l’attaque turinoise. Cependant, avant de céder à sa demande, la Vieille Dame va devoir régler le cas Paulo Dybala. En position délicate depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo, l’Argentin pourrait changer de couleurs de maillot. On parle d’un échange avec Icardi justement pour rejoindre l’Inter. Le jeu des chaises musicales ne fait que commencer.

« Conte est le meilleur entraîneur du monde »

Alors que Antonio Conte aurait déjà indiqué à sa direction qu’il ne voulait pas de Mauro Icardi dans son effectif la saison prochaine, cette dernière essaye de satisfaire la demande de son nouveau coach. On parlait plus haut de la rumeur d’un échange avec Dybala. Mais l’attaquant de la Juve n’a jamais non plus caché ses envies d’ailleurs, en somme un départ de l’Italie. Alors si Icardi venait à quitter l’Inter, deux attaquants seraient déjà tout proches d’en profiter pour rallier Giuseppe Meazza. Selon la Gazzetta dello Sport, Edin Dzeko et Romelu Lukaku seraient les deux choix de Conte pour l’an prochain. D’autant que le Belge semble avoir envie de venir à l’Inter. En sélection avec la Belgique, il a déclaré : « Antonio Conte est le meilleur entraîneur du monde et en plus j’aime l’Italie. » Un sacré appel du pied. Les Lombards vont-ils s’engouffrer dans la brèche ?

