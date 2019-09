Neymar, Neymar, Neymar. À force de ne parler, durant quasiment trois mois, que du meneur de jeu brésilien et de son retour en Catalogne, le FC Barcelone a quelque peu fait oublier les autres joueurs qu’il a, eux, bien recrutés. Avec Junior Firpo, Frenkie de Jong et bien sûr Antoine Griezmann, les Blaugranas ont réussi de jolis coups durant cet été 2019. Et ce n’est pas le premier été que le Barça fait rêver ses supporters. Souvent en sortant le chéquier d’ailleurs. Durant les dernières saisons, Philippe Coutinho, arrivé pour 145 M€, Ousmane Dembélé (125 M€) ou encore Luis Suarez, pour un peu plus de 80 M€, sont venus compléter la formidable armada offensive du club catalan.

Beaucoup d’argent dépensé donc durant cette décennie des années 2010. Preuve d’un changement de stratégie apporté par le président des Barcelonais, Josep Bartomeu. Arrivé en 2014 à la tête du club, ce chef d’entreprise de 56 ans a pris un virage que les socios n’avaient pas vu depuis un bon nombre d’années. En effet, les années 2010, que l’on pourrait aussi appeler les années Guardiola, avaient mis en avant le formidable centre de formation du FC Barcelone. La Masia, connue dans le monde entier, faisant étalage de tout son talent avec l’avènement du meilleur joueur du monde à cette période, Lionel Messi. Entouré de Xavi, Andrés Iniesta ou encore Pedro, les Blaugranas soulèveront durant cette période 3 fois la Ligue des champions entre 2009 et 2015.

Le tout, en ne dépensant pas sans compter. Juste en ajoutant la petite touche manquante comme David Villa en 2011 ou Neymar - déjà - en 2015. Mais depuis la prise de pouvoir de Bartomeu donc, les choix ont été moins gagnants. Le plus symbolique est sans contestation, Philippe Coutinho. Débarqué à l’hiver 2018 contre 145 M€ (record du club), le Brésilien ne réussira jamais à s’imposer en un an et demi. Cible du public, il a dû plier bagage cet été pour le Bayern Munich. Néanmoins, il n’est pas le premier ni le dernier, à échouer au Barça. Citons - ci vous vous souvenez d’eux - Keirrison, qui enchaîna 5 prêts de 2009 à 2014 tout en ne jouant jamais une seule minute avec le Barça, Dmytro Chyhrynskyy, véritable échec après seulement une saison et 14 matches sous le maillot blaugrana en 2009-10, ou encore Philippe Christanval, qui n’aura pas laissé de bons souvenirs aux socios malgré deux ans (2001-2003) en Catalogne.

Un tas d’anecdotes et d’histoires que nous vous proposons de découvrir dans la vidéo ci-dessus.

