L’incroyable piste Griezmann du Barça

Le FC Barcelone semble avoir tourné la page Neymar. Alors que le Brésilien devrait s’engager avec le Paris Saint-Germain dans les prochaines heures, les Catalans planchent déjà sur le nom de son successeur. Même si la piste Philippe Coutinho semble la plus chaude, Mundo Deportivo annonce que les Reds de Liverpool ne négocieront pas à moins de 100 millions d’euros pour leur meneur de jeu. C’est pourquoi, peut-être, Sport s’est penché sur d’autres pistes. Et une mène à l’international français de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann. Il serait même « la priorité » des dirigeants blaugranas pour cet été. Une information à prendre avec des précautions cependant. En effet, le buteur français a prolongé son contrat au début de l’été avec les Colchoneros et ne semble pas sur le départ.

Rui Patricio, c’est 30 M€

Outre Neymar sur le point de débarquer dans capitale, le Paris Saint-Germain pourrait aussi recruter un gardien cet été. Le nom de Rui Patricio est revenu dans la presse européenne ces dernières semaines. Ce matin, le journal A Bola annonce que le Sporting Portugal a fixé le prix de son gardien international, champion d’Europe avec le Portugal l’an dernier en France. Les Lisboètes réclameraient pas moins de 30 millions d’euros. Les Parisiens vont-ils encore casser leur tirelire après le très gros coup Neymar ? Rien n’est moins sûr.

La bataille d’Italie pour Keita

Tous les cadors italiens sont à l’affût. Juventus, Naples, Inter Milan ou encore Milan AC, ils sont tous sur leurs gardes afin de faire craquer la Lazio Rome pour son attaquant sénégalais, Baldé Keita. Selon la Gazzetta dello Sport de ce matin, les Turinois seraient en pôle position avec quelques longueurs d’avance. Mais les autres n’auraient pas dit leur dernier mot. Notamment le Milan AC qui pourrait proposer dans les prochains jours pas moins de 30 millions d’euros. Une somme sans doute suffisante puisque les Romains avaient fixé entre 22 et 25 millions d’euros le bon de sortie de leur buteur.