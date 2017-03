Le "King Kane" enflamme l’Angleterre

Auteur d’un doublé ce dimanche lors de la victoire de Tottenham face à Everton (3-2, 27e journée), Harry Kane fait la une de nombreux médias britanniques ce matin, et notamment celle du Daily Telegraph qui titre « King Kane », mais aussi du Times. Le quotidien anglais tient à souligner l’impressionnante régularité du buteur des Spurs depuis trois saisons : 31 buts en 2014-15, 28 buts en 2015-16 et désormais 24 réalisations pour le moment toutes compétitions confondues depuis le début de l’exercice en cours. Nul doute que l’international anglais fera encore parler de lui cet été lors du prochain mercato.

Le Barça très serein avant le choc face au PSG

Le choc se rapproche à grands pas. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain se déplace au Camp Nou pour affronter le FC Barcelone en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Et alors que les Parisiens ont giflé les Barcelonais au Parc des Princes 4 buts à 0, la presse catalane est étrangement sereine avant le 2e round. « 10 raisons d’y croire », titre Mundo Deportivo ce matin. Le média pro-Barça croit plus que jamais à la remontada des hommes de Luis Enrique suite aux notamment à la forme étincelante de Neymar et Messi, grands artisans des 4 succès consécutifs du club catalan depuis la défaite à Paris. De son côté, Sport indique qu’« avec Messi tout est possible ». Une insolente confiance des médias espagnols, qui avaient déjà lancé le choc face aux Parisiens ce dimanche, et notamment Mundo Deportivo et son provocateur « Allô PSG ? » après le 5-0 du Barça contre le Celta Vigo. Réponse ce mercredi soir...

Deux coups durs pour José Mourinho

La semaine démarre mal pour José Mourinho et Manchester United. Cible prioritaire du club anglais lors du dernier mercato hivernal, Victor Lindelöf a prolongé avec Benfica jusqu’en 2021. Une information que n’a pas oublié de mentionner Record dans son édition du jour. Un coup dur donc pour le coach portugais qui devrait certainement revenir à la charge cet été malgré cette prolongation de contrat. L’autre mauvaise nouvelle pour les Red Devils concerne le jeune Daishawn Redan (16 ans). La pépite de l’Ajax, annoncé dans le viseur des Mancuniens mais aussi du rival de City et du PSG, pourrait finalement rejoindre le RB Leipzig en Allemagne à en croire les informations de ESPN.