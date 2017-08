Draxler dans le viseur de l’Inter

Pendant que le monde entier ne parle que du transfert de Neymar à Paris, en Italie, on a de la suite dans les idées. En effet, selon l’édition du jour du Corriere dello sport, l’Inter souhaiterait profiter de ce gros transfert pour chiper Julian Draxler au Paris Saint-Germain. L’arrivée de Neymar au PSG pourrait effectivement coûter la place de titulaire de l’international allemand, et le club italien reste donc à l’affût de la moindre brèche dans le club parisien. Un deal qui inclurait João Mario serait même à l’étude pour Julian Draxler.

La Juventus veut Matuidi et Gomes

Toujours en Italie, la Juventus n’a pas dit son dernier mot dans ce marché estival. D’après les informations de Tuttosport, la priorité des dirigeants de la Juventus pour le mois de mercato qu’il reste sera de recruter André Gomes, du FC Barcelone. Mieux encore, selon le journal transalpin, cela fait maintenant plus d’un an que les Bianconeri s’intéressent à l’international portugais. Mais ce n’est pas tout, un milieu de terrain est également recherché, et la personne idéale à ce poste aux yeux du club de la Vieille Dame, c’est le Parisien Blaise Matuidi, dont le nom est cité avec insistance dans la presse italienne.

Nice tente André du FC Porto

Le joueur du FC Porto André André pourrait bien être la prochaine recrue de l’OGC Nice, comme le suggère la presse portugaise ce matin, à l’instar d’A Bola et d’O Jogo. Cependant, les deux clubs chercheraient toujours à trouver un accord pour ce transfert. Le milieu de terrain portugais est très intéressé à l’idée de rejoindre l’équipe de Lucien Favre, et Nice cherche à se le faire prêter avec option d’achat. C’est justement ce qui bloque, le FC Porto veut un transfert de son joueur, et rien d’autre. Le joueur de 25 ans pourrait être le remplaçant de Seri, sur le départ...