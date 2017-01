Evra pas chaud pour Lyon ou Marseille ?

Ce n’est un secret pour personne, Patrice veut quitter la Juventus, où il joue peu, dès cet hiver. Et très vite, deux clubs de Ligue 1 se sont positionnés sur ce dossier : l’Olympique Lyonnais, qui se cherche une alternative à Morel et Rybus, et peut compter sur l’affection du Turinois pour Jean-Michel Aulas, ainsi que l’Olympique de Marseille, pour qui le recrutement d’un latéral gauche relève de la priorité absolue. D’ailleurs, les deux entraîneurs ont évoqué la piste menant à l’international français après le choc OL-OM de dimanche. Mais visiblement, le dossier s’annonce compliqué. Tuttosport annonce dans son édition du jour qu’Evra espère toujours recevoir une offre d’un grand club de Premier League. L’OL et l’OM feraient donc office de plan B pour l’ancien Mancunien...

Inter : et maintenant, Marquinhos !

Ces dernières semaines, comme l’été dernier, les joueurs du Paris Saint-Germain se retrouvent sans cesse à la Une des quotidiens sportifs transalpins. À en croire le Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport ou encore Tuttosport, les cadres franciliens sont très courtisés par les cadors de Serie A, comme la Juventus, l’Inter ou encore le Milan AC. Après Cavani, Matuidi, Rabiot, ou encore Marco Verratti, présenté comme priorité absolue de la Juventus et cible importante de l’Inter, c’est au tour de Marquinhos de faire parler ! Le défenseur brésilien serait l’une des deux pistes principales en défense centrale pour les Nerazzurri, décidés à dépenser énormément cet été pour enfin bâtir une équipe digne de concurrencer la Vieille Dame et de briller sur la scène européenne...

L’OM fait enrager West Ham, Lindelöf fait rêver MU et Chelsea

Dans le reste de l’actualité, on retiendra quelques informations mercato venues d’Angleterre. Selon The Mirror, Chelsea et Manchester United vont se disputer les faveurs de Victor Lindelöf, défenseur central de Benfica, dans cette dernière semaine de mercato. Les Red Devils étaient tout proches de recruter le Suédois au début du mois, mais la piste s’était refroidie subitement. Aujourd’hui les Blues espèrent obtenir sa signature. Un transfert pourrait se conclure aux alentours de 45 M€. Et d’après The Sun, les dirigeants de West Ham seraient furieux contre ceux de l’Olympique de Marseille dans le dossier Payet. Les Hammers reprochent aux Phocéens de n’avoir augmenté leur offre que d’un million d’euros, passant de 25 à 26 M€, alors que les Anglais réclament plus de 30 M€ pour le Réunionnais... L’OM joue donc la montre dans ce dossier très délicat, reste à savoir si la stratégie paiera !