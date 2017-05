MU prêt à mettre 230 millions d’euros sur le marché cet été

Qualifié pour la Ligue des champions depuis mercredi soir et sa victoire face à l’Ajax Amsterdam en finale de la Ligue Europa, Manchester United peut désormais frapper fort cet été et retrouver les moyens de ses ambitions. Le Times révèle aujourd’hui que les dirigeants mancuniens sont prêts à mettre beaucoup d’argent sur la table pour renforcer l’équipe de José Mourinho : pas moins de 230 millions d’euros. Le quotidien anglais rappelle les principales cibles du Special One : Antoine Griezmann, l’attaquant de l’Atletico Madrid, mais aussi le milieu de terrain de Tottenham, Eric Dier. La situation de ses deux joueurs pourrait se décanter d’ici quelques jours.

Le PSG a un oeil sur Arnautovic

Dépossédé de son titre cette saison par Monaco et éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’apprête à lancer sa révolution durant ce mercato d’été. Et les premières rumeurs sur les possibles arrivées au sein du club de la capitale commencent à fuser. Aujourd’hui, le Sun Sport nous apprend que les dirigeants parisiens surveillent le milieu offensif de Stoke City, Marko Arnautovic. Les Parisiens seraient prêts à verser pas moins de 17 millions d’euros pour s’offrir l’Autrichien. Mais le Milan AC serait aussi sur les rangs selon le média britannique.

Lille peut négocier pour Ruben Semedo

C’est une rumeur qui revenait depuis quelques jours du côté du LOSC. Aujourd’hui, elle semble prendre vraiment forme. En effet, le journal portugais O Jogo affirme aujourd’hui que le Sporting se serait résigné à perdre son défenseur central, Ruben Semedo. Le club de Lisbonne est prêt à négocier pour renflouer ses caisses. Lille peut donc désormais avancer sur ce dossier et commencer à faire des propositions. Mais les nordistes doivent faire face à la concurrence de Newcastle, récent promu en Premier League et qui veut se renforcer afin de ne pas refaire l’ascenseur une saison de plus.