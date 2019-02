« Et maintenant, que dites-vous de la VAR ? »

Malgré la victoire mercredi soir sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (2-1), le Real Madrid n’a pas pu empêcher la polémique. Juste avant la mi-temps, les Néerlandais ouvrent le score grâce à une tête de Nicolas Tagliafico. Mais l’arbitre assisté par la VAR refuse le but, jugeant qu’un joueur de l’Ajax a gêné Thibaut Courtois dans sa sortie. Il n’en fallait pas plus pour que la presse catalane enrage après cette décision favorable au Real Madrid. « Et maintenant, que dites-vous de la VAR ? », s’interroge Sport. Pendant que Mundo Deportivo écrit que l’assistance à la vidéo « a sauvé » les triples champions d’Europe du piège hollandais. Quand on vous dit que la vidéo ne résout pas tout... La preuve.

Icardi « dégradé, fracassé »

Ce fut l’actualité de la journée en Italie et elle sera sans doute celle des prochains jours également. Mauro Icardi a été écarté mercredi de son rôle de capitaine au profit du gardien Samir Handanovic. L’Inter Milan l’a annoncé dans un communiqué et Luciano Spalletti l’a confirmé ensuite en conférence de presse. Le coach italien a indiqué que l’attaquant argentin avait refusé de se rendre à la convocation pour le match de ce soir en Ligue Europa contre le Rapid de Vienne. Pour la Gazzetta dello Sport, Icardi a été « dégradé ». « Fracassé » même pour le Corriere dello Sport. Les deux quotidiens indiquent qu’un départ en juin est désormais plus que probable après l’échec des négociations sur une prolongation de contrat qui a conduit à cette situation intenable.

Tottenham et Son salués outre-Manche

Un triomphe. Voilà comme l’on pourrait résumer la victoire de Tottenham mercredi soir contre le Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la Champions League (3-0). Les Spurs ont réalisé une seconde période « parfaite » face aux Allemands, comme l’écrit le Daily Express, et foncent désormais vers les quarts de finale. Llorente et Vertonghen ont participé au festival après l’ouverture du score de Son. Le Sud-Coréen fait la une du Mirror et du Sun notamment qui se régalent de jeux de mots ce matin en première page.