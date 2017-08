Sanchez à City, Draxler à Arsenal ?

C’est le dernier jour du mercato, ce qui signifie que le dossier Alexis Sanchez va se régler aujourd’hui... ou pas ! Selon le Mirror Sport de ce matin, Arsenal aurait enfin ouvert la porte à un départ de son buteur chilien. Manchester City devra débourser 76 millions d’euros pour le recruter. Mais une autre exigence des Gunners est venue s’ajouter à ce dossier selon le journal. Arsenal voudrait attendre l’arrivée possible de Julian Draxler à Londres pour ensuite laisser filer Sanchez. Autrement dit, si l’Allemand ne débarque pas aujourd’hui à l’Emirates, Alexis Sanchez pourrait donc être bloqué par la direction d’Arsenal. Ça promet !

Le Barça a offert 160 millions d’euros pour Dybala !

Le dossier Coutinho s’enlisant depuis quelques jours, le FC Barcelone se serait tourné vers d’autres cibles afin de renforcer son attaque. Angel Di Maria est notamment ciblé, mais le Corriere dello Sport nous apprend ce matin que les Catalans ont visé un autre joueur. Les Blaugranas auraient en effet offert 160 millions d’euros à la Juventus Turin pour enrôler son attaquant argentin, Paulo Dybala. Mais la Vieille Dame a répondu à cette somme astronomique par un « non » catégorique, jugeant le prodige invendable. Suffisant pour que le Barça s’éloigne définitivement ?

Benfica réclame 25 millions pour Mitroglou

Il ne reste donc qu’une journée à l’OM pour trouver son attaquant de pointe. Les Olympiens rêvent de Moussa Dembélé, Vincent Aboubakar ou Diego Costa, mais ils sont aussi sur la piste de Konstantinos Mitroglou, le buteur grec de Benfica. Mais alors que les négociations avançaient, les Marseillais ont mis fin à celles-ci alors que le club portugais demandait toujours plus. Record révèle ce matin que Benfica exige en effet 25 millions d’euros désormais pour Mitroglou. Sans doute une des raisons qui ont fait lever les dirigeants olympiens de la table des négociations. Mais nous avons appris plus tard, que le club de Lisbonne se serait résolu à vendre son buteur et aurait donc appelé les Marseillais afin de prolonger les négociations. Cela risque de durer encore un petit peu...