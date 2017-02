L’Olympique de Marseille taillé en pièces

C’était le choc de la 27e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse de l’Olympique de Marseille ce dimanche soir pour le Classique du championnat de France. Et suite au véritable carton des Parisiens (victoire 5-1), l’OM prend cher ce matin. « Quelle fessée », titre L’Equipe, qui souligne « la démonstration de force » des hommes d’Unai Emery face à de « tristes Marseillais ». De son côté, La Provence revient également sur cette lourde défaite des Olympiens devant leurs supporters. « La gifle », titre le quotidien régional qui revient sur cette « raclée » reçue par Rudi Garcia et les siens, qui ont été « humiliés » et « piétinés » par l’armada offensive des Rouge-et-Bleu.

Zlatan Ibrahimovic, nouveau roi d’Angleterre

Auteur d’un doublé lors de la finale de la League Cup contre Southampton (3-2), Zlatan Ibrahimovic fait la une de nombreux médias britanniques, et notamment celle du Times. « Ils ont dit que j’échouerai, ils avaient tort », titre le quotidien anglais. La presse britannique est unanime : le géant suédois est le sauveur de Manchester United, et José Mourinho espère désormais voir son attaquant le plus prolifique prolonger avec les Red Devils. Le technicien portugais a même demandé aux fans mancuniens de l’aider à convaincre l’ancien Parisien de rester dans le nord de l’Angleterre la saison prochaine. « Je ne supplie pas les joueurs, mais, s’il y a besoin, je pense que les fans de United peuvent aller devant chez lui et y rester toute la nuit. S’il y a besoin, ils le feront, c’est sûr », a déclaré le coach de Man United au terme de la rencontre face aux Saints.

Sergio Agüero plaît au Real Madrid

Devenu remplaçant suite à l’arrivée de Gabriel Jesus cet hiver, Sergio Aüero a profité de la blessure du jeune attaquant brésilien pour retrouver une place de titulaire à Manchester City. Mais son avenir est en pointillés chez les Citizens, et un départ cet été semble être une possibilité pour l’international argentin. Et d’après les informations du Sun, le Real Madrid aurait ciblé le buteur de 28 ans pour le prochain marché des transferts estival. Toujours selon le média anglais, la Casa Blanca devra débourser près de 70 millions d’euros pour convaincre les dirigeants des Skyblues de lâcher leur attaquant. Affaire à suivre.