Encore un peu plus de doutes sur Verratti

Marco Verratti affole de plus en plus l’Italie. Et pour cause, son agent a encore fait des déclarations hier qui sèment encore un peu plus le trouble sur son avenir à Paris. « Marco est très lié à Paris, mais sa carrière ne pourra se limiter au championnat de France », a confié Donato Di Campli au micro de Sport Mediaset. Un mois plus tôt, il avait déclaré : « il ne restera pas au PSG à vie ». Ce matin, les médias italiens, dont Tuttosport, rebondissent sur ses propos et annonce que la Juventus en ferait sa priorité pour cet été, dans une bataille à distance annoncée avec l’Inter selon La Gazzetta dello sport et le Bayern Munich d’après Sky Italia. En attendant le mercato estival, un autre milieu de terrain pourrait débarquer cet hiver à la Juve : Corentin Tolisso, Luiz Gustavo et Steven N’Zonzi sont envisagés.

Guardiola estime que City a 10 ans de retard

En Angleterre, Pep Guardiola a fait ce qu’on appelle un aveu de faiblesse. Hier, l’entraîneur espagnol a estimé que son club, Manchester City, doit être régulier sur les dix prochaines années pour combler son retard sur les plus grands clubs. En parlant entres autres de Chelsea, du Barça et du grand rival Manchester United. « Nous n’avons pas leurs histoires, leurs titres, nous avons une décennie de retard. Il s’agit d’être en Ligue des champions chaque année. C’est plus important pour ce club que de gagner un titre, croyez-moi, bien plus que cela », a-t-il avoué. Les Citizens sont actuellement quatrièmes de Premier League.

L’OM se place pour Schneiderlin

Ce n’est plus une surprise, l’OM veut frapper fort sur ce mercato d’hiver. Et si l’heure était plutôt au pessimisme ces derniers jours concernant une éventuelle arrivée de Morgan Schneiderlin, le dossier semble avoir avancé en faveur des Marseillais. En effet, d’après les informations de The Sun, les dirigeants olympiens seraient prêts à mettre le prix demandé, soit près de 30 millions d’euros. Et même si Everton et West Bromwich semblaient être en pole position pour le milieu de terrain français, le tabloïd précise que Manchester United préférerait le vendre à un club étranger, et non à un pensionnaire de Premier League. Un autre bon point pour l’OM !