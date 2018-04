La semaine dernière, l’inquiétude était de mise après la défaite de l’OM à Leipzig, un concurrent direct à l’indice UEFA de la France. Il faut dire que l’Allemagne paraissait avoir pris l’ascendant à l’indice UEFA et mettait en péril l’opération "remontada" de la France sur trois ans (NDLR : le classement de l’indice UEFA étant fait sur cinq ans, la France va reprendre 16,5 points d’ici 2020, ce qui la placerait devant son voisin germanique avec 1,2 point d’avance si le classement était arrêté aujourd’hui sans les saisons 2012/13, 2013/14 et 2014/15 largement favorables à l’Allemagne). Mais c’était sans compter sur la fougue et la furia marseillaise qui ont renversé le RB Leipzig.

Sa victoire étincelante 5-2 sur le RBL dans un Orange Vélodrome chauffé à blanc a non seulement qualifié le club français en 1/2 finale de la Ligue Europa mais aussi éliminé le club allemand de la Coupe d’Europe. Désormais, l’Allemagne et la France n’ont plus qu’un seul représentant. A la vue des trois matches maximum encore à disputer pour l’OM et le Bayern Munich, la France terminera bien devant l’Allemagne au classement de l’indice sur la saison 2017/18. De très bon augure pour l’opération "remontada". Le football français peut donc aisément remercier le club phocéen ce matin tant l’épopée marseillaise en Ligue Europa fait un bien fou à l’indice UEFA tricolore, surtout après la saison décevante du PSG, de l’OL et de Monaco en Coupe d’Europe cette saison.

Dans le reste du classement de l’indice, la victoire finale cette saison devrait se jouer entre l’Angleterre, toujours première et l’Espagne. Les deux nations comptent chacune deux représentants (Liverpool et Arsenal côté anglais, le Real Madrid et Atletico Madrid côté espagnol). L’Italie, qui a perdu des plumes cette semaine, a vu la Juventus et la Lazio se faire éliminer. Elle peut tout de même encore compter sur l’AS Roma pour achever une saison en tous points réussie puisqu’elle s’achèvera sur le podium de ce classement. La Russie devrait quant à elle terminer quatrième malgré l’élimination de son dernier représentant, le CSKA Moscou, sorti par Arsenal.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2017/18 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 13/04/18 :

1. Angleterre 19.500 (2/7)

2. Espagne 18.000 (2/7)

3. Italie 17.000 (1/6)

4. Russie 12.600 (0/5)

5. France 11.000 (1/6)

6. Allemagne 9.714 (1/7)

7. Portugal 9.666 (0/6)

8. Autriche 9.250 (1/4)

9. Ukraine 8.000 (0/5)

10. Chypre 7.000 (0/7)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2013 et 2018) :

1. Espagne 105.284

2. Angleterre 79.034

3. Italie 75.916

4. Allemagne 71.284

5. France 55.915

6. Russie 53.382

7. Portugal 47.248

8. Ukraine 41.133

9. Belgique 38.500

10. Turquie 35.800