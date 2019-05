L’UEFA va surveiller le Real cet été

Alors que l’on annonce pour cet été une révolution au Real Madrid après une saison catastrophique, les ardeurs des Madrilènes pourraient bien être considérablement freinées par l’UEFA. En effet, selon As, le club de la capitale espagnole serait surveillé par l’instance européenne dans le cadre du fair-play financier. Et le quotidien d’expliquer que Zinedine Zidane et Florentino Pérez ne pourront dépenser que 100 millions d’euros de plus que la somme de l’ensemble des ventes du mercato estival. C’est pourquoi avant de dépenser à tort et à travers, le Real doit vendre. D’où le refus de la direction de voir partir libre Sergio Ramos vers la Chine. D’ailleurs, selon Marca, Perez aurait fixé le prix de son défenseur central à 100 millions d’euros, comme CR7 l’an passé. En plus de l’Espagnol, bon nombre de joueurs pourraient rapporter gros au Real qui espère au total plus de 300 millions d’euros de ventes. Donc 400 millions d’euros à dépenser cet été.

Le coup de sang de Sarri fait les gros titres

Ce n’est sans doute pas la meilleure manière de préparer une finale de Coupe d’Europe. Chelsea affronte ce soir Arsenal en Ligue Europa, mais le moins que l’on puisse dire c’est que les Blues font déjà les gros titres ce matin. La faute à David Luiz et Gonzalo Higuain, qui en s’invectivant verbalement ont fait sortir de ses gonds leur coach Maurizio Sarri. Ce dernier a alors quitté le terrain furieux, jetant et frappant dans sa casquette. Des images qui font la une de toute la presse anglaise ce matin. C’est « un tonnerre bleu » pour le Daily Telegraph. Mêmes images en une du Times ou encore du Mirror. En tout cas, cette sortie de Sarri devrait renforcer les rumeurs sur un possible départ à la Juventus qui en a fait son favori pour succéder à Allegri.

Ben Arfa vers la Bundesliga ?

Alors qu’Hatem Ben Arfa ne va sans doute pas lever l’option d’une année supplémentaire du côté de Rennes, les rumeurs vont bon train sur son avenir. Le quotidien andalou Estadio Deportivo explique ce matin que HBA dispose bien d’offres provenant du Bétis et du FC Séville. Mais le média reprend aussi une information dévoilée par France Football dans son édition de mardi. Le club allemand de Hoffenheim serait aussi très intéressé par l’idée de recruter l’international français. Bref, Ben Arfa semble avoir l’embarras du choix après sa bonne campagne européenne avec Rennes cette saison. Et s’il venait à filer du côté du FC Séville, une nouvelle fenêtre en Ligue Europa s’ouvrirait à lui.