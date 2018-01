Avant de pleinement se lancer dans l’année 2018 qui sera riche en événements, l’UEFA a dévoilé ce jeudi le onze de l’année 2017. Un onze élu par plus de 8,7 millions d’internautes qui ont pu voter ces dernières semaines pour leurs favoris (46% des votes viennent d’Europe). Sans grande surprise, le Real Madrid, qui vit pourtant une saison difficile, est présent en force suite à son succès en Ligue des Champions (deuxième victoire de suite dans l’épreuve reine). Ainsi, on retrouve cinq Merengues au sein de cette équipe de gala.

Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric, Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos, qui est le joueur qui a reçu le plus de votes (588,315 votes), ont été honorés. La Juventus a aussi été plébiscitée puisque trois éléments bianconeri ont été choisi, à savoir Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini et Daniel Alves, qui a rejoint le Paris Saint-Germain cet été. Il est le seul joueur de Ligue 1 à être présent dans cette formation 5 étoiles. Son ami et compatriote Neymar, qui a évolué pour le Barça puis le PSG cette année 2017, n’a pas été élu.

Du côté du FC Barcelone justement, seul Lionel Messi est présent pour former une attaque de folie avec CR7 et Eden Hazard (Chelsea). Un autre belge figure aussi dans cette formation : Kevin De Bruyne. Élément indispensable de Manchester City, le Diable Rouge est aligné aux côtés des Madrilènes Luka Modric et Toni Kroos au milieu de terrain. Un onze qui a fière allure et qui ferait sans aucun doute des malheurs s’il était aligné.