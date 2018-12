Tous les ans, l’UEFA dévoile une pré-liste de joueurs candidats à figurer dans l’équipe type de l’année. Ce lundi, l’institution qui régit le football européen a dévoilé 50 noms qui devront donc se frayer une place dans le onze idéal de l’année civile 2018. Ce sont les internautes qui voteront pour composer cette équipe qui aura sûrement fière allure, dans laquelle on retrouvera probablement bon nombre de joueurs du Real Madrid, encore sacré en Ligue des Champions.

#TeamOfTheYear is back !

places.

stars competing for YOUR vote.

Who deserves to be in the best team of 2018 ?

VOTE NOW !

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 10 décembre 2018