L’arbitrage fait débat en Europe

Ce matin, difficile de trouver un journal sportif ne parlant pas d’erreur d’arbitrage. En France, L’Équipe souligne que « Paris s’en sort bien » face à Lille, le but de la victoire, inscrit par Lucas au bout du temps additionnel, étant entaché d’un hors-jeu évident. Chez nos voisins espagnols, c’est la demi-finale retour de Coupe du Roi entre le FC Barcelone et l’Atlético Madrid qui a été influencée par le travail de l’homme en noir : ce dernier a refusé un but à Antoine Griezmann, pour un hors-jeu imaginaire, à 30 minutes de la fin. Enfin, en Italie, c’est le choc Juventus-Inter (1-0) de dimanche qui fait encore la Une. La chaîne officielle du club nerazzurro a diffusé des images cachées par un ralenti lors du direct. On y voit une occasion énorme pour les Milanais, stoppée a priori sans raison par l’arbitre. Le club lombard crie au scandale.

Liverpool - City, c’est la guerre pour Aubameyang !

Le mercato hivernal a fermé ses portes depuis tout juste une semaine, mais les tabloïds n’ont pas de temps à perdre et sont déjà tournés vers le marché de l’été prochain ! Et le premier feuilleton concerne Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais devrait quitter le Borussia Dortmund l’été prochain, et il ne manque pas de courtisans. Hier, The Sun affirmait qu’il serait la priorité de Manchester City, si Sergio Agüero quittait le club. Mais ce matin, le même journal assure que Jürgen Klopp veut jouer un mauvais tour à Pep Guardiola. Une offre de 40 millions de livres (47 M€) de la part de Liverpool serait dans les tuyaux, pour séduire le buteur que Klopp avait fait venir sur les bords de la Ruhr en 2013. Un investissement qui pourrait être financé par le départ de Daniel Sturridge. Mais ce montant ne devrait pas faire trembler Dortmund, qui demande pour l’instant 80 M€ environ. Les Citizens, eux, pourraient empocher le jackpot avec la vente de Sergio Agüero (une somme de 93 M€ est évoquée), et apparaissent mieux armés pour parvenir à leurs fins...

Nadal candidat à la présidence du Real Madrid ?

Ce mercredi, le quotidien madrilène As ne parle pas que de l’élimination de l’Atlético face au Barça. Il est également question en Une du choc à venir en Ligue des Champions, entre le Real Madrid et Naples : le staff napolitain aurait imposé à ses joueurs « un régime anti-Madrid », à savoir pas de vin et pas de pizza jusqu’à la date du match ! Mais ce n’est pas tout puisque le journal relaie également une déclaration de Rafael Nadal. Le tennisman rêve en effet de devenir... président du Real Madrid, dont il est un grand fan ! « Je ne pense pas que le Real Madrid a besoin de moi, mais on ne sait pas ce qui peut arriver à l’avenir. Pour l’instant c’est une utopie (...) Bien sûr que oui, j’aimerais être président du Real, pourquoi pas. Mais je ne pense pas que ça arrivera, » a-t-il déclaré. Florentino Pérez peut trembler !