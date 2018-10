Le baiser de Messi enflamme l’Angleterre

Deux buts et le monde du foot s’enflamme. Un baiser et c’est toute l’Angleterre qui fait ses gros titres sur Messi. Voilà comment l’on pourrait résumer la presse européenne ce matin après la victoire du FC Barcelone contre Tottenham (4-2). L’Argentin a donc été auteur d’un doublé et a célébré le premier en offrant un bisou à la caméra. Il n’en fallait pas plus pour que tous les journaux anglais reprennent la photo sur leur une. Et tous voient dans ce geste, les adieux de la star à sa victime du jour : Tottenham. « Le baiser de la mort de Messi », titre le Daily Mail. Il y a eu « un bisou et l’enfer » pour le Mirror. Bref, ce doublé de la Pulga est sans cesse lié à la prochaine possible élimination des Spurs, qui n’ont pris aucun point en deux rencontres.

Niko Kovac sous pression

Trois matchs sans victoire et les premières critiques pleuvent. C’est le prix à payer pour être entraîneur du grand Bayern Munich. Et Niko Kokac en fait l’amère expérience actuellement après un nouveau match nul mardi soir contre l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions (1-1). Surtout, la prestation de ses hommes n’a rassuré personne et le journal Kicker met la pression ce matin. Selon le média, la rencontre de samedi contre le Borussia Monchengladbach est déjà décisive en Bavière. Tout autre résultat qu’une victoire accentuerait les critiques, déjà nombreuses sur l’entraîneur croate.

Simeone encense Griezmann

Auteur d’un nouveau doublé hier soir en Ligue des champions contre Bruges (3-1), l’attaquant français de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann, fait les gros titres ce matin dans la presse madrilène. Mais surtout, il a déclenché une succession de louanges de la part de son entraîneur, Diego Simeone. L’Argentin a notamment déclaré : « Griezmann est un des meilleurs joueurs du monde et cette prestation en est la conséquence. » De quoi ravir sans doute le champion du monde, toujours aussi apprécié du côté des Colchoneros.