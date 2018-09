Paris encore loin du compte

Le Paris Saint-Germain s’est incliné à Liverpool, 3 buts à 2, hier soir, « dans un match qu’il n’a quasiment jamais maîtrisé », résume ainsi le journal L’Équipe. « Paris a encore étalé ses insuffisances face à un cador européen, la route est encore longue » analyse même le quotidien sportif français. Même constat pour le journal Le Parisien : « Paris est encore loin du compte et ne méritait guère mieux » qu’une défaite sur le fil.

Le clin d’œil de Firmino

Si Liverpool s’est imposé, c’est bien en grande partie grâce à Roberto Firmino qui a surgi en inscrivant le but de la victoire pour les Reds dans le temps additionnel. C’est « absolument aveuglant » titre le Daily Mirror, qui s’amuse de la célébration du Brésilien, se cachant l’œil gauche, blessé lors du week-end dernier en Premier League.

Un clin d’œil qui n’est visiblement pas passé inaperçu puisque tous les tabloïds restent dans le même thème. « Dans l’œil du PSG », reprend le Daily Express, « un œil puissant », pour le Daily Star, qui parle également d’« Eurovision ». « Firmino a joué à l’aveugle ! », titre pour sa part le Daily Mail.

Messi, Messi, Messi

En Espagne, il n’y en a que pour Messi. Auteur d’un triplé hier soir dans la victoire du Barça 4 à 0 face au PSV, la Pulga a régalé et s’est offert un record. L’Argentin a inscrit plus de triplés (8 au total) que tout autre joueur dans l’histoire de la C1. C’est tellement phénoménal que le magnifique but d’Ousmane Dembélé, passe au second plan, entre parenthèses même sur la Une de Mundo Deportivo. De son côté, le journal catalan L’Esportiu compare une nouvelle fois Messi à Dieu.